4. Liga, Gruppe 3 Tor von Nico Boller sichert Heiden das Unentschieden gegen Staad Staad und Heiden spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte. 25.05.2022, 14.43 Uhr

(chm)

Zweimal ging Staad in Führung. Doch Heiden schaffte jeweils den Ausgleich.

Lukas Manser eröffnete in der 59. Minute das Skore, als er für Staad das 1:0 markierte. Nach nur vier Minuten machte Michael Müller die Führung schon wieder zunichte. Nico Gmünder erzielte in der 75. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Staad. In der 90. Minute traf Nico Boller für Heiden zum 2:2-Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Staad erhielten Raoul Walser (22.) und Manuel Manser (69.) eine gelbe Karte. Heiden behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Keine Änderung in der Tabelle für Staad: elf Punkte bedeuten Rang 9. Staad hat bisher zweimal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Staad trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Triesenberg 2 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 3. Juni statt (20.15 Uhr, Bützel, Staad).

Für Heiden hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 30 Punkten auf Rang 4. Heiden hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Heiden geht es zuhause gegen FC Rheineck 2 (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 4. Juni statt (17.00 Uhr, Gerbe, Heiden).

Telegramm: FC Staad 2 - FC Heiden 1 2:2 (0:0) - Bützel, Staad – Tore: 59. Lukas Manser 1:0. 63. Michael Müller 1:1. 75. Nico Gmünder 2:1. 90. Nico Boller 2:2. – Staad: Benjamin Wüst, Philipp Wilhelm, Iain Geisselhardt, Nico Gmünder, Andreas Bühler, Marco Liechti, Roman Künzle, Predrag Krnetic, Lukas Manser, Robin Nicolas Filiz, Raoul Walser. – Heiden: Angelo Sturzenegger, Jaron Thürlemann, Raphael Fessler, Nico Boller, Lukas Köberl, Levin Ulmann, Julian Bischoff, Joachim Knöpfler, Michael Müller, Andreas Müller, Lotrim Hajrullahu. – Verwarnungen: 22. Raoul Walser, 69. Manuel Manser.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.05.2022 14:41 Uhr.