3. Liga, Gruppe 3 Tor von Josef Peterer sichert Appenzell das Unentschieden gegen Neckertal-Degersheim 2:2 lautet das Resultat zwischen Appenzell und Neckertal-Degersheim. Die Teams teilen sich die Punkte. 14.04.2022, 09.48 Uhr

(chm)

Neckertal-Degersheim verspielte in der Schlussphase den Sieg, als das Team in der 92. Minute einen Treffer von Josef Peterer zuliess. Dieser rettete damit Appenzell einen Punkt. Josef Peterer hatte davor in der 10. Minute zum 1:0 für Appenzell getroffen. Zum Ausgleich für Neckertal-Degersheim traf Dimitri Büchler in der 55. Minute. Das Tor von Ron Lieberherr in der 76. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Neckertal-Degersheim.

Gelbe Karten gab es bei Appenzell für Fabian Koller (28.) und Lars Schneider (37.). Gelbe Karten gab es bei Neckertal-Degersheim für Joël Bischof (37.) und Stephen Bosshard (45.).

Die Tabellensituation hat sich für Appenzell nicht verändert. Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Appenzell hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Appenzell trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Rorschacherberg 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 23. April statt (17.00 Uhr, Schaies, Appenzell).

Für Neckertal-Degersheim hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 5. Neckertal-Degersheim hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Neckertal-Degersheim spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Gossau 2 (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 24. April (13.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Telegramm: FC Appenzell 1 - FC Neckertal-Degersheim 1 2:2 (1:0) - Wühre, Appenzell – Tore: 10. Josef Peterer 1:0. 55. Dimitri Büchler 1:1. 76. Ron Lieberherr 1:2. 92. Josef Peterer 2:2. – Appenz: Michael Räss, Lars Schneider, Andrej Hörler, Leon Keller, Mario Breitenmoser, Michael Dörig, Fabian Koller, Michael Büchler, Jonas Signer, Simon Baumann, Josef Peterer. – Neckertal: Timo Ebneter, Benjamin Gübeli, Joël Bischof, Rico Crottogini, Fabio Pondini, Ron Lieberherr, Stephen Bosshard, Fabrice Gantenbein, Roberto Manzo, Silvan Looser, Dimitri Büchler. – Verwarnungen: 28. Fabian Koller, 37. Lars Schneider, 37. Joël Bischof, 45. Stephen Bosshard.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.04.2022 09:46 Uhr.