4. Liga, Gruppe 5 Tor von Janis Krebs sichert Neukirch-Egnach das Unentschieden gegen Flawil Im Spiel zwischen Flawil und Neukirch-Egnach hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3. 29.05.2022

Während des ganzen Spiels war Flawil nie in Rückstand gelegen. In der 86. Minute musste das Team aber doch noch den Ausgleich hinnehmen.

Das erste Tor der Partie fiel für Flawil: David Metzger brachte seine Mannschaft in der 24. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Flawil stellte Aram Celik in Minute 43 her. Der Anschlusstreffer für Neukirch-Egnach zum 1:2 kam in der 50. Minute. Verantwortlich dafür war Silvan Kaufmann.

Manuel Lauchenauer sorgte in der 70. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Flawil. Dank dem Treffer von Janis Krebs (81.) reduzierte sich der Rückstand für Neukirch-Egnach auf ein Tor (2:3). Nur fünf Minuten nach dem Anschluss glich Janis Krebs das Spiel für Neukirch-Egnach mit einem weiteren Treffer aus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Flawil, Andrej Butz (47.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Neukirch-Egnach erhielt: Fabio Martino (79.)

Keine Änderung in der Tabelle für Flawil: Das Team liegt mit 23 Punkten auf Rang 5. Flawil hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Flawil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Neukirch-Egnach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 6. Neukirch-Egnach hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Neukirch-Egnach geht es zuhause gegen FC Uzwil 3b (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am Freitag (3. Juni) statt (20.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Telegramm: FC Flawil 2 - FC Neukirch-Egnach 2 3:3 (2:0) - Schützenwiese, Flawil – Tore: 24. David Metzger 1:0. 43. Aram Celik 2:0. 50. Silvan Kaufmann 2:1. 70. Manuel Lauchenauer 3:1. 81. Janis Krebs 3:2. 86. Janis Krebs 3:3. – Flawil: Nino Frei, Andrej Butz, Sandro Gebert, Luca Eisenhut, Manuel Lauchenauer, Aram Celik, Jannic Knellwolf, David Metzger, Kevin Hagmann, Edon Demaj, Leroy Altenburger. – Neukirch-Egnach: Silvan Kaufmann, Fabio Martino, Kim Reinhart, Jan Schröder, Livio Biraghi, Gianluca Bortolin, Martin Aepli, Dimitri Vogt, Lukas Auffinger, Janis Krebs, William Nägeli. – Verwarnungen: 47. Andrej Butz, 79. Fabio Martino.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Tabelle

