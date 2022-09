4. Liga, Gruppe 2 Tor von Gian Fabio Wachter sichert Haag das Unentschieden gegen Eschenbach 2:2 lautet das Resultat zwischen Eschenbach und Haag. Die Teams teilen sich die Punkte. 26.09.2022, 11.35 Uhr

(chm)

Erst in der Schlussphase holte Haag einen Rückstand auf und rettete sich noch einen Punkt. Den Auftakt machte Fabio Junior de Lima Antunes, der in der 16. Minute für Haag zum 1:0 traf. Es war ein Elfmeter. Gleichstand stellte Raphael Zimmermann durch seinen Treffer für Eschenbach in der 19. Minute her. Das Tor von Jonas Bernhardsgrütter in der 89. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Eschenbach. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 92, als Gian Fabio Wachter für Haag erfolgreich war.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Eschenbach erhielt: John Leyel (87.) eine Verwarnung gab es für Haag, nämlich für Gian Fabio Wachter (67.).

Keine Änderung in der Tabelle für Eschenbach: Mit sieben Punkten liegt das Team auf Rang 4. Eschenbach hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Eschenbach tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Gams 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 1. Oktober statt (16.00 Uhr, Pilgerbrunnen, Gams).

Das Unentschieden bringt Haag in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 5. Haag hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Haag geht es daheim gegen FC Trübbach 1 (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 1. Oktober statt (18.00 Uhr, MKM Arena FC Haag, Haag).

Telegramm: FC Eschenbach 2b - FC Haag 1 2:2 (1:1) - Eschewies, Eschenbach – Tore: 16. Fabio Junior de Lima Antunes (Penalty) 0:1.19. Raphael Zimmermann 1:1. 89. Jonas Bernhardsgrütter 2:1. 92. Gian Fabio Wachter 2:2. – Eschenbach: Martin Elmer, Timo Kuster, Remo Arena, Christian Gähler, Roman Elmer, John Leyel, Kristjan Dilla, Shayne David Cassidy Müller, Lars Hinder, Tenzin Tsonang, Raphael Zimmermann. – Haag: Alen Kuljici, Patrick Marquart, Jannik Marquart, Nico Alder, Selmin Kuljici, Gian Fabio Wachter, Christoph Marquart, Jamie Koller, Lukas Heeb, Fabio Junior de Lima Antunes, Anderson Zwirts Zwirts Hendges. – Verwarnungen: 67. Gian Fabio Wachter, 87. John Leyel.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Datenstand: 26.09.2022 02:19 Uhr.

