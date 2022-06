3. Liga, Gruppe 3 Tor von Furkan Kalmis sichert Rorschach-Goldach das Unentschieden gegen Besa Sechs Tore sind zwischen Rorschach-Goldach und Besa gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht. 13.06.2022, 14.32 Uhr

Während des ganzen Spiels war Besa nie in Rückstand gelegen. In der 82. Minute musste das Team aber doch noch den Ausgleich hinnehmen.

Das erste Tor der Partie erzielte Dardan Sevkiu für Besa. In der 15. Minute traf er zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Besa stellte Arlind Amidi in Minute 40 her. Der Anschlusstreffer für Rorschach-Goldach zum 1:2 kam in der 57. Minute. Verantwortlich dafür war Furkan Kalmis.

Besa baute die Führung in der 70. Minute (Vilson Dedaj) weiter aus (3:1). In der 80. Minute verwandelte Emir Ademaj erfolgreich einen Elfmeter und brachte Rorschach-Goldach so auf 2:3 heran. In der 82. Minute traf Furkan Kalmis für Rorschach-Goldach zum 3:3-Ausgleich.

Bei Rorschach-Goldach erhielten Philipp Joos (38.), Aykut Sinici (77.) und Emir Ademaj (85.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Besa erhielt: Samet Ceran (35.)

Keine Änderung in der Tabelle für Rorschach-Goldach: Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 11. Rorschach-Goldach hat bisher fünfmal gewonnen, 14mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Rorschach-Goldach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Das Unentschieden bringt Besa in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 30 Punkten auf Rang 7. Besa hat bisher neunmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Besa ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Rorschach-Goldach 17 2 - FC Besa 1 3:3 (0:2) - Sportanlage Kellen, Tübach – Tore: 15. Dardan Sevkiu 0:1. 40. Arlind Amidi 0:2. 57. Furkan Kalmis 1:2. 70. Vilson Dedaj 1:3. 80. Emir Ademaj (Penalty) 2:3.82. Furkan Kalmis 3:3. – Rorschach-Goldach: Fadri Bücheler, Alessandro Campobasso, Moritz Schäfer, Yves Rusch, Philipp Joos, Joel Holderegger, Patrick Scheier, Aykut Sinici, Furkan Kalmis, Emir Ademaj, Fabian Büchler. – Besa: Samet Ceran, Gabriel Nikola, Dardan Sevkiu, Zef Nushi, Ilir Lazraj, Arlind Amidi, Vilson Dedaj, Zoran Krnjic, Lirim Rushiti, Arsim Sadiku, Granit Cekaj. – Verwarnungen: 35. Samet Ceran, 38. Philipp Joos, 77. Aykut Sinici, 85. Emir Ademaj.

