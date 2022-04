2. Liga, Gruppe 1 Tor von Flamur Bojaxhi sichert Au-Berneck 05 das Unentschieden gegen Montlingen Im Spiel zwischen Au-Berneck 05 und Montlingen gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden. 14.04.2022, 22.14 Uhr

(chm)

Erst in allerletzter Minute sicherte sich Au-Berneck 05 einen Punkt, als Flamur Bojaxhi in der 88. Minute zum 2:2 traf. Dabei hatte das Spiel gut angefangen für Au-Berneck 05: Gabriele Lamorte hatte davor in der 41. Minute zum 1:0 für Au-Berneck 05 getroffen. Montlingen glich in der 58. Minute durch Argurian Bojaxhi aus. Per Penalty traf Sidinei Antonio Zeferino De Oliveira in der 78. Minute zur 2:1-Führung für Montlingen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Au-Berneck 05 sah Mario Zivic (92.) die rote Karte. Gelb erhielt Mario Zivic (77.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Montlingen, Ramon Wüst (79.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Au-Berneck 05 zu den Besten: Total liess das Team 23 Tore in 14 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.6 Toren pro Spiel (Rang 3).

Keine Änderung in der Tabelle für Au-Berneck 05: Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Au-Berneck 05 hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Au-Berneck 05 auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Mels 1. Das Spiel findet am 22. April statt (20.00 Uhr, Tiergarten, Mels).

Für Montlingen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 11. Montlingen hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Herisau 1 kriegt es Montlingen als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 23. April statt (18.00 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Telegramm: FC Au-Berneck 05 1 - FC Montlingen 1 2:2 (1:0) - Degern, Au – Tore: 41. Gabriele Lamorte 1:0. 58. Argurian Bojaxhi 1:1. 78. Sidinei Antonio Zeferino De Oliveira (Penalty) 1:2.88. Flamur Bojaxhi 2:2. – Au-Berneck 05: Fabio Staudacher, Carlo Lamorte, Mihai Giovanny Popescu, Fabian Dierauer, Jetmir Lakna, Tobias Dierauer, Daniele Varano, Gabriele Lamorte, Giuliano Lamorte, Mario Zivic, Flamur Bojaxhi. – Montlingen: Pascal Wittwer, Argurian Bojaxhi, Manuel Bont, Fabio Klingler, Florian Haltiner, Sidinei Antonio Zeferino De Oliveira, Valdet Istrefi, Nando Lüchinger, Ramon Wüst, Mauro Malacrida, Ralph Heeb. – Verwarnungen: 77. Mario Zivic, 79. Ramon Wüst – Ausschluss: 92. Mario Zivic.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.04.2022 22:11 Uhr.