3. Liga, Gruppe 2 Tor von Emir Keskin sichert Eschen/Mauren das Unentschieden gegen Rebstein 1:1 lautet das Resultat zwischen Eschen/Mauren und Rebstein. Die Teams teilen sich die Punkte. 07.11.2021, 10.31 Uhr

Valentino Tomasic traf in der 34. Minute zum 0:1. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Emir Keskin traf in der 86. Minute für Rebstein zum Ausgleich.

Bei Eschen/Mauren erhielten Marius Hilti (13.), Salih Ibradzic (80.) und Emir Keskin (87.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Rebstein für Simon Schranz (28.) und Timon Cabezas (60.).

Die Tabellensituation bleibt für Eschen/Mauren unverändert. Mit fünf Punkten liegt das Team auf Rang 11. Eschen/Mauren hat bisher einmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Die nächste Partie für Eschen/Mauren steht nach der Winterpause in einem Auswärtsspiel gegen FC Rebstein 1 (Platz 4) an. Das Spiel findet am 27. März statt ( Uhr, Birkenau, Rebstein).

Für Rebstein hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 4. Rebstein hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Rebstein spielt das nächste Spiel nach der Winterpause in einem Heimspiel gegen USV Eschen/Mauren 2 (Platz 11). Diese Begegnung findet am 27. März statt ( Uhr, Birkenau, Rebstein).

Telegramm: USV Eschen/Mauren 2 - FC Rebstein 1 1:1 (0:1) - Sportpark Eschen, Eschen – Tore: 34. Valentino Tomasic 0:1. 86. Emir Keskin 1:1. – Eschen/Mauren: Matijas Dunder, Aleksandar Zivanovic, Luca Gabelmann, Nicolas Kaiser, Severin Weibel, David Meier, Silvan Marxer, Frederik Weibel, Marius Hilti, Salih Ibradzic, Nicolas Wohlwend. – Rebstein: Dominik Roth, Philip Baumgartner, Simon Schranz, Nico Dietrich, Björn Ergens, Timon Cabezas, Rico Köppel, Fatlum Memisi, Valentino Tomasic, Elion Sopi, Andrej Dursun. – Verwarnungen: 13. Marius Hilti, 28. Simon Schranz, 60. Timon Cabezas, 80. Salih Ibradzic, 87. Emir Keskin.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: USV Eschen/Mauren 2 - FC Rebstein 1 1:1, FC Diepoldsau-Schmitter 1 - FC Widnau 2 0:1, FC Triesen 1 - FC Buchs 1 1:2, FC Schaan 1 - FC Rheineck 1 6:2

Tabelle: 1. FC Buchs 1 11 Spiele/29 Punkte (32:8). 2. FC Altstätten 1 10/23 (29:16), 3. FC Diepoldsau-Schmitter 1 11/19 (26:22), 4. FC Rebstein 1 11/19 (20:20), 5. FC Schaan 1 11/17 (28:19), 6. FC Rüthi 1 10/15 (17:23), 7. FC Triesenberg 1 10/15 (20:18), 8. FC Staad 1 10/14 (29:17), 9. FC Triesen 1 11/13 (25:29), 10. FC Widnau 2 11/8 (19:36), 11. USV Eschen/Mauren 2 11/5 (14:34), 12. FC Rheineck 1 11/4 (17:34).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.11.2021 11:29 Uhr.