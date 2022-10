Frauen 2. Liga Tor von Damiana Antonazzo sichert Rapperswil-Jona das Unentschieden gegen Triesen Rapperswil-Jona und Triesen spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte. 10.10.2022, 13.34 Uhr

(chm)

Triesen verspielte in der Schlussphase den Sieg, als das Team in der 90. Minute einen Treffer von Damiana Antonazzo zuliess. Dieser rettete damit Rapperswil-Jona einen Punkt. Den ersten Treffer der Partie hatte Anna Sofia Züger in der 23. Minute für Rapperswil-Jona geschossen. Gleichstand war in der 62. Minute hergestellt: Jasmin Ackermann traf für Triesen. Seraina Aggeler schoss Triesen in der 77. Minute zur 2:1-Führung.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rapperswil-Jona für Camy Nyffeler (32.) und Patrizia Altorfer (83.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Triesen, Lena Ott (25.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Rapperswil-Jona zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Die Tabellensituation hat sich für Rapperswil-Jona nicht verändert. Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 3. Rapperswil-Jona hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rapperswil-Jona auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FF Toggenburg 1 Grp. Die Partie findet am 16. Oktober statt (11.00 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Das Unentschieden bringt Triesen in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit fünf Punkten auf Rang 9. Triesen hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Triesen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FF Toggenburg 1 Grp. An, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 22. Oktober statt (18.15 Uhr, Blumenau, Triesen).

Telegramm: FC Rapperswil-Jona 2 - FC Triesen 1 Grp. 2:2 (1:0) - Grünfeld, Jona – Tore: 23. Anna Sofia Züger 1:0. 62. Jasmin Ackermann 1:1. 77. Seraina Aggeler 1:2. 90. Damiana Antonazzo 2:2. – Rapperswil-Jona: Kyra Blust, Aline Dittner, Riccarda Joos, Alessia Christen, Corina Saner, Luana Ammann, Patrizia Altorfer, Damiana Antonazzo, Camy Nyffeler, Lia Pagotto, Anna Sofia Züger. – Triesen: Ana Maria Lopez Correa, Ladina Good, Jasmin Hermann, Iman Abidi, Annika Vils, Lena Ott, Melina Meyer, Jana Tipura, Jasmin Ackermann, Mia Rinderer, Seraina Aggeler. – Verwarnungen: 25. Lena Ott, 32. Camy Nyffeler, 83. Patrizia Altorfer.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2022 13:31 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.