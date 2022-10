Frauen 2. Liga Tor von Bianca Flury sichert Ems das Unentschieden gegen Ebnat-Kappel Das Resultat im Spiel zwischen Ebnat-Kappel und Ems lautet 2:2. 02.10.2022, 01.58 Uhr

(chm)

Das Spiel begann gut für Ems: Cris Raselli brachte das Team in der 6. Minute in Führung. Der Vorsprung sollte 61 Minuten andauern. Zunächst war Selin Roth in der 7. Minute erfolgreich, dann traf Amira Baumgartner 61 Minuten später zum 2:1. Für den späten Ausgleich für Ems sorgte Bianca Flury, die in der 83. Minute das Tor zum 2:2 erzielte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Ebnat-Kappel hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 14 Tore in fünf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel.

Mit dem Unentschieden macht Ebnat-Kappel ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 5. Ebnat-Kappel hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ebnat-Kappel auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Romanshorn 1 (Platz 6) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (19.15 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Für Ems hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 4. Ems hat je zweimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Für Ems geht es zuhause gegen FC Widnau 1 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (17.00 Uhr, EMS).

Telegramm: FC Ebnat-Kappel 1 - FC Ems 1 Grp. 2:2 (1:1) - Untersand, Ebnat – Tore: 6. Cris Raselli 0:1. 7. Selin Roth 1:1. 68. Amira Baumgartner 2:1. 83. Bianca Flury 2:2. – Ebnatkappel: Noemi Strasser, Anja Forrer, Lara Gabathuler, Rahel Abderhalden, Leandra Aerne, Flavia Cemin, Siri Bucherini, Jana Rüdlinger, Olivia Castelberg, Selin Roth, Aroha Russi. – Ems: Nathalie Sommer, Jara Lütscher, Leonore Holstein, Bianca Flury, Giulia Fasser, Flavia Lutz, Laila Bonderer, Elisabetta Crameri, Cris Raselli, Marta Gay, Rina Kastrati. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 01:55 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.