4. Liga, Gruppe 5 Tor von Almin Ademovikj sichert Flawil das Unentschieden gegen Winkeln Je ein Punkt für Flawil und Winkeln: Die Teams trennen sich 2:2 21.04.2022, 23.35 Uhr

(chm)

Erst in allerletzter Minute sicherte sich Flawil einen Punkt, als Almin Ademovikj in der 93. Minute zum 2:2 traf. Dabei hatte das Spiel gut angefangen für Flawil: Den ersten Treffer der Partie hatte Iwan Signer in der 7. Minute für Flawil geschossen. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 17. Minute, als Marcel Demmel für Winkeln traf. Aaron Garcia Herreros erzielte in der 33. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Winkeln.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Flawil, Sandro Gebert (65.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Winkeln erhielt: Mithulan Muralitharan (84.)

In der Abwehr gehört Flawil zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.6 (Rang 3).

Keine Änderung in der Tabelle für Flawil: Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Flawil hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Flawil in einem Auswärtsspiel mit FC Uzwil 3b (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Sonntag (24. April) statt (11.00 Uhr, Rüti, Henau).

Für Winkeln hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 5. Winkeln hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Winkeln spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Steinach 2 (Platz 7). Diese Begegnung findet am Samstag (23. April) statt (17.00 Uhr, Bleiche, Steinach).

Telegramm: FC Flawil 2 - FC Winkeln SG 2 2:2 (1:2) - Schützenwiese, Flawil – Tore: 7. Iwan Signer 1:0. 17. Marcel Demmel 1:1. 33. Aaron Garcia Herreros 1:2. 93. Almin Ademovikj 2:2. – Flawil: Christian Stadler, Lukas Wein, Luca Eisenhut, Sandro Gebert, Raffael Büeler, Ramon Helbling, Armend Demaj, Kevin Hagmann, Linard Sutter, Iwan Signer, Leroy Altenburger. – Winkeln: Jonathan Pais Palumbo, Simon Jost, Stefan Schwizer, Leon Ukgjini, Remo Mettler, Marcel Demmel, Jano Koller, Adrian Zollet, Mithulan Muralitharan, Aaron Garcia Herreros, Silvan Demmel. – Verwarnungen: 65. Sandro Gebert, 84. Mithulan Muralitharan.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Tabelle

