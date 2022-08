Frauen 2. Liga - Toggenburg mit Sieg gegen Widnau

Fussball FC St.Gallen gewinnt in einer heiss umkämpften Partie auswärts gegen Lugano mit 3:2

Drei Heimsiege, zwei Auswärtspleiten: So sehr der FC St.Gallen zu Hause überzeugt, so wenig ist ihm bis dato in der Fremde gelungen. Den nächsten Anlauf nehmen die Espen ab 14.15 Uhr gegen Lugano – ausgerechnet gegen jene Mannschaft also, gegen die der Cupfinal verloren ging. Wir berichten live aus dem Cornaredo.