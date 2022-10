4. Liga, Gruppe 6 Tobel-Affeltrangen siegt 2:1 im Showdown gegen Pfyn Das drittplatzierte Team Tobel-Affeltrangen hat am Samstag im Duell zweier Topteams den zweitklassierten Verein Pfyn auswärts 0:1 besiegt. 23.10.2022, 05.18 Uhr

(chm)

Nach torlosen 79 Minuten ging die Post in der Schlussphase so richtig ab: Per Elfmeter glich Robin Wegmüller das Spiel in der 79. Minute für Tobel-Affeltrangen wieder aus. Dominik Rietmann traf in der 87. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Pfyn. Kurz vor Schluss, in der 94. Minute traf Robin Wegmüller zum 1:0-Siegestreffer für Tobel-Affeltrangen.

Bei Pfyn erhielten Dominik Rietmann (30.) und Gérôme Leupin (87.) eine gelbe Karte. Tobel-Affeltrangen blieb ohne Karte.

In seiner Gruppe hat Tobel-Affeltrangen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 26 Tore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.2 Toren pro Match.

Keine Änderung in der Tabelle für Tobel-Affeltrangen: Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Tobel-Affeltrangen ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Tobel-Affeltrangen ging unentschieden aus.

Tobel-Affeltrangen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Steckborn 1 (Platz 8). Die Partie findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Breite Tobel, Tobel).

Für Pfyn hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 2. Pfyn hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Pfyn spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Wängi 2 (Platz 4). Das Spiel findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

Telegramm: FC Pfyn 1 - FC Tobel-Affeltrangen 1946 2 1:2 (0:0) - Obere Wiide, Pfyn – Tore: 79. Robin Wegmüller (Penalty) 0:0.87. Dominik Rietmann 1:0. 94. Robin Wegmüller 1:0. – Pfyn: Joël Leemann, Remo Schneider, Daniel Frei, Matthias Blum, Jason Depeder, Lucas Ayala Campos, Robin Stalder, Dino Wettach, Stefan Marolf, Dominik Rietmann, Simon Peterhans. – Tobel-Affeltrangen 2: Christoph Bürge, Lucas Thalmann, Jonas Imhof, Nino Guadagnini, Cyrill Högger, Stefan Petrovic, Luca Marti, Raffael Fischer, Ramon Heeb, Marco Niederer, Alexander Fecker. – Verwarnungen: 30. Dominik Rietmann, 67. Roger Fuchs, 79. Robin Wegmüller, 87. Gérôme Leupin.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2022 05:15 Uhr.

