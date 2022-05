3. Liga, Gruppe 4 Tobel-Affeltrangen setzt Siegesserie auch gegen Frauenfeld fort – Jan Eisenring mit Siegtor Tobel-Affeltrangen setzt seine Siegesserie auch gegen Frauenfeld fort. Das 2:1 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie. 02.05.2022, 02.11 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Tobel-Affeltrangen gelang Jan Eisenring in der 77. Minute. In der 39. Minute hatte Marco Kramer Tobel-Affeltrangen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Frauenfeld fiel in der 61. Minute durch Fernando Jose Alvarez Toro.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Frauenfeld gab es fünf gelbe Karten. Bei Tobel-Affeltrangen erhielten Mino Fasel (50.) und Niels Flück (53.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Tobel-Affeltrangen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.4 Mal pro Partie. In der Abwehr ist Tobel-Affeltrangen sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Die total 12 Gegentore in 16 Spielen bedeuten einen Schnitt von 0.8 Toren pro Match (Rang 1).

Mit dem Sieg hält Tobel-Affeltrangen seine Position an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 16 Spielen 46 Punkte auf dem Konto. Tobel-Affeltrangen hat bisher 15mal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Tobel-Affeltrangen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Kreuzlingen 2 (Platz 6). Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (18.15 Uhr, Hafenareal, Kreuzlingen).

Für Frauenfeld hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 11. Frauenfeld hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Frauenfeld tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Tägerwilen 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 8. Mai statt (13.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Telegramm: FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 - FC Frauenfeld 2 2:1 (1:0) - Breite Tobel, Tobel – Tore: 39. Marco Kramer 1:0. 61. Fernando Jose Alvarez Toro 1:1. 77. Jan Eisenring 2:1. – Tobel-Affeltrangen 1: Luca Barberi, Mino Fasel, Timo Wagner, Reto Rieser, Nico Manz, Aleksandar lapcevic, Valerio Castellana, Jan Eisenring, Marco Kramer, Noah Wider, Niels Flück. – Frauenfeld: Brendon Zefi, Can Karapalanci, Liridon Gjergji, Ledion Jashari, Djenis Mazlami, Fabio Mantineo, Ibrahim Ben Dhia, Arsim Zuta, Yannic Huser, Timo Incontrada, Fernando Jose Alvarez Toro. – Verwarnungen: 50. Mino Fasel, 53. Niels Flück, 64. Youssef Marhoussi, 66. Samuel Beliansky, 86. Djenis Mazlami, 92. Fernando Jose Alvarez Toro, 94. Liridon Gjergji.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.05.2022 02:08 Uhr.