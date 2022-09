2. Liga, Gruppe 2 Tobel-Affeltrangen holt gegen Romanshorn ersten Saisonsieg Erster Saisonsieg für Tobel-Affeltrangen nach vier Spielen: Die Mannschaft hat am Dienstag auswärts beim 3:0 gegen Romanshorn zum ersten Mal drei Punkte geholt. 14.09.2022, 21.57 Uhr

(chm)

Sämtliche drei Tore für Tobel-Affeltrangen fielen in nur 19 Minuten: In der 47. Minute war es an Sebastian Buhl, Tobel-Affeltrangen: 0 in Führung zu bringen. Mit seinem Tor in der 48. Minute brachte Niels Flück Tobel-Affeltrangen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Aleksandar lapcevic schoss das 3:0 (66. Minute) für Tobel-Affeltrangen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Tobel-Affeltrangen sah Dario Loser (56.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Patrik Keiser (46.) und Jan Eisenring (76.). Gelbe Karten gab es bei Romanshorn für Joel Senn (53.) und Kaan Bayraktar (60.).

In der Tabelle verbessert sich Tobel-Affeltrangen von Rang 10 auf 9. Das Team hat vier Punkte. Der erste Sieg der Saison für Tobel-Affeltrangen folgt nach zwei Niederlagen und einem Unentschieden.

Tobel-Affeltrangen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Linth 04 2 (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (18.00 Uhr, Breite Tobel, Tobel).

Romanshorn liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 11. Das Team hat einen Punkt. Romanshorn hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Für Romanshorn geht es auswärts gegen FC Steinach 1 (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 25. September statt (14.30 Uhr, Bleiche, Steinach).

Telegramm: FC Romanshorn 1 - FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 0:3 (0:0) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 47. Sebastian Buhl 0:1. 48. Niels Flück 0:2. 66. Aleksandar lapcevic 0:3. – Romanshorn: Raphael Marolf, Joel Senn, Christian Lang, Mete Sahin, Selim Benmbarek, Fisnik Idrizi, Manuel Keller, Gabriel Pereira Magalhaes, Edonat Sadiki, Kaan Bayraktar, Kai Länzlinger. – Tobel-Affeltrangen 1: Lars Meienberger, Dario Loser, Jan Eisenring, Patrik Keiser, Timo Wagner, Aleksandar lapcevic, Sascha Manz, Valerio Castellana, Nico Manz, Niels Flück, Noah Wider. – Verwarnungen: 46. Patrik Keiser, 53. Joel Senn, 60. Kaan Bayraktar, 76. Jan Eisenring – Ausschluss: 56. Dario Loser.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.09.2022 21:54 Uhr.

