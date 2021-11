Frauen 2. Liga Thusis-Cazis mit drei Punkten auswärts gegen Bütschwil Thusis-Cazis gewinnt am Samstag auswärts gegen Bütschwil 3:1. 07.11.2021, 08.46 Uhr

(chm)

Thusis-Cazis ging in der 19. Spielminute durch Sarina Jenny in Führung, ehe Bütschwil in der 42. Minute (Marina Oberholzer) der Ausgleich gelang. Laura Pinto Martins erzielte in der 46. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Thusis-Cazis. Das letzte Tor der Partie fiel in der 90. Minute, als Annaleah Kressig für Thusis-Cazis auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Annaleah Kressig von Thusis-Cazis erhielt in der 80. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.6 Toren pro Spiel ist Thusis-Cazis bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Thusis-Cazis liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Das Team hat nach zehn Spielen 23 Punkte auf dem Konto. Das ist ein Sprung um zwei Plätze. Für Thusis-Cazis ist es bereits der siebte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Thusis-Cazis gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel trifft Thusis-Cazis nach der Winterpause in einem Heimspiel auf FC Ems 1 Grp. (Platz 7). Das Spiel findet am 3. April statt (13.00 Uhr, St. Martin, Cazis).

Für Bütschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 6. Bütschwil hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Bütschwil nach der Winterpause auswärts auf FC Ebnat-Kappel 1 (Platz 8). Die Partie findet am 3. April statt ( Uhr, Untersand, Ebnat).

Telegramm: FC Bütschwil 1 Grp. - FC Thusis - Cazis 1 1:3 (1:1) - Breite Bütschwil, Bütschwil – Tore: 19. Sarina Jenny 0:1. 42. Marina Oberholzer 1:1. 46. Laura Pinto Martins 1:2. 90. Annaleah Kressig 1:3. – Buetschwil: Michaela Clerc, Anuschka Salzmann, Samira Heeb, Valerie Kern, Diana Brändle, Marina Oberholzer, Maurine Gübeli, Melanie Thalmann, Maurine Schnyder, Alexandra Brändle, Corinna Hasler. – ThusisCazis: Monika Feltscher, Celina Müller, Sina Casanova, Selina Benz, Melina Baumberger, Natalie Schumacher, Viviana Hossmann, Andrea Sanchez Murcia, Sarina Jenny, Laura Pinto Martins, Ella Fontana. – Verwarnungen: 80. Annaleah Kressig.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Bütschwil 1 Grp. - FC Thusis - Cazis 1 1:3, FC Triesen 1 Grp. - FC Linth-Schwanden 1 Grp. 4:4

Tabelle: 1. FC Thusis - Cazis 1 10 Spiele/23 Punkte (26:5). 2. FC Uzwil 1 9/21 (23:9), 3. FC Widnau 1 9/20 (29:8), 4. FC Triesen 1 Grp. 10/17 (18:23), 5. FC Romanshorn 1 10/15 (19:19), 6. FC Bütschwil 1 Grp. 10/14 (28:19), 7. FC Ems 1 Grp. 9/10 (14:25), 8. FC Ebnat-Kappel 1 9/9 (15:23), 9. FC Au-Berneck 05 1 9/9 (22:22), 10. FC Rapperswil-Jona 2 9/5 (5:14), 11. FC Linth-Schwanden 1 Grp. 10/2 (9:41).

