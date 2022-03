Frauen 2. Liga Thusis-Cazis gewinnt klar gegen Bütschwil Sieg für Thusis-Cazis: Gegen Bütschwil gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:0. 27.03.2022, 22.31 Uhr

(chm)

In der 4. Minute war es an Melanie Schneller, Thusis-Cazis 1:0 in Führung zu bringen. Thusis-Cazis baute die Führung in der 25. Minute (Ella Fontana) weiter aus (2:0). In der 66. Minute traf Ella Fontana bereits wieder. Sie erhöhte auf 3:0 für Thusis-Cazis. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Amina Horber in der 85. Minute, als sie für Thusis-Cazis zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Maurine Schnyder von Bütschwil erhielt in der 55. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.5 hat die Abwehr von Thusis-Cazis ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 30 erzielten Toren Rang 3.

Thusis-Cazis verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach elf Spielen bei 26 Punkten. Für Thusis-Cazis ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Thusis-Cazis zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das siebtplatzierte FC Ems 1 Grp. Diese Begegnung findet am 2. April statt (19.00 Uhr, St. Martin, Cazis).

Für Bütschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 6. Für Bütschwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Bütschwil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Ebnat-Kappel 1 (Platz 9). Die Partie findet am 3. April statt (14.00 Uhr, Untersand, Ebnat).

Telegramm: FC Thusis - Cazis 1 - FC Bütschwil 1 Grp. 4:0 (2:0) - St. Martin, Cazis – Tore: 4. Melanie Schneller 1:0. 25. Ella Fontana 2:0. 66. Ella Fontana 3:0. 85. Amina Horber 4:0. – ThusisCazis: Monika Feltscher, Celina Müller, Sina Casanova, Selina Benz, Melina Baumberger, Natalie Schumacher, Lina Caviezel, Andrea Sanchez Murcia, Ella Fontana, Melanie Schneller, Laura Pinto Martins. – Buetschwil: Michaela Clerc, Anuschka Salzmann, Valerie Kern, Maurine Gübeli, Fabienne Brändle, Maurine Schnyder, Eliane Werder, Diana Brändle, Nicole Scherrer, Alexandra Brändle, Corinna Hasler. – Verwarnungen: 55. Maurine Schnyder.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 21:20 Uhr.