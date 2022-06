4. Liga, Gruppe 4 Teufen verliert gegen Seriensieger Fortuna – Später Siegtreffer Fortuna setzt seine Siegesserie auch gegen Teufen fort. Das 2:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 05.06.2022, 12.39 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Fortuna gelang Marvin Forster in der 83. Minute. In der 7. Minute hatte Christian Städler Fortuna in Führung gebracht. Der Ausgleich für Teufen fiel in der 25. Minute durch Manuel Schöpfer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Teufen für Stefanos Palangkas (65.) und Dimitri Waldburger (85.). Für Fortuna gab es keine Karte.

In der Abwehr gehört Fortuna zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.5 (Rang 1).

Fortuna verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Das Team hat nach 18 Spielen 35 Punkte auf dem Konto. Fortuna hat bisher zehnmal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Fortuna ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Teufen verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Für Teufen war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Für Teufen ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Fortuna SG 1 - FC Teufen-Bühler 2 Grp. 2:1 (1:1) - Kreuzbleiche, St. Gallen – Tore: 7. Christian Städler 1:0. 25. Manuel Schöpfer 1:1. 83. Marvin Forster 2:1. – Fortuna: Sebastian Huarte, Daniel Koller, Philipp Lehmann, Loïc Wolfensberger, Pascal Müller, Roberto Licci, Patrick Menzi, Florin Hellmüller, Christian Städler, Perparim Shala, Serge Frick. – Teufen: Marco Pezzoli, Lukas Koller, Andrin Sutter, Heinz Lendenmann, Joel Bruderer, Manuel Fässler, Diego Ruibal Pineiro, Yan Oertli, Raoul Jola, Mario Gygax, Manuel Schöpfer. – Verwarnungen: 65. Stefanos Palangkas, 85. Dimitri Waldburger.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.06.2022 12:37 Uhr.