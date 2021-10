3. Liga, Gruppe 3 Teufen verliert gegen Seriensieger Bütschwil – David Birchler trifft zum Sieg Bütschwil reiht Sieg an Sieg: Gegen Teufen hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 2:1 24.10.2021, 23.07 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Bütschwil gelang David Birchler in der 61. Minute. In der 13. Minute hatte Sandro Brunner Bütschwil in Führung gebracht. Der Ausgleich für Teufen fiel in der 59. Minute durch Claudio Fässler.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Teufen erhielten Cyrill Rohner (34.) und Fabio Panella (74.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Bütschwil.

In seiner Gruppe hat Bütschwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 23 Tore in neun Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel.

Bütschwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 3. Für Bütschwil ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Bütschwil auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SC Brühl 2. Das Spiel findet am 31. Oktober statt (14.00 Uhr, Paul).

Für Teufen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 6. Teufen hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Teufen verlor zudem erstmals zuhause.

Teufen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Gossau 2 (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 30. Oktober (18.15 Uhr, Landhaus, Teufen).

Telegramm: FC Bütschwil 1 - FC Teufen 1 2:1 (1:0) - Breite Bütschwil, Bütschwil – Tore: 13. Sandro Brunner 1:0. 59. Claudio Fässler 1:1. 61. David Birchler 2:1. – Buetschwil: Noah Oswald, Gian Andrin Pfister, Sandro Brunner, Pascal Hollenstein, Silvan Forrer, Daniel Fäh, Severin Gübeli, Fabian Brändle, Raphael Fust, David Birchler, Ziko Gajic. – Teufen: Sandro Ehrbar, Robin Boppart, Joshua Andraska, Jannik Marti, Claudio Fässler, Cyrill Rohner, Fabio Panella, Ramon Germann, Lukas Kern, Roman Neuländner, Cristian Creo Garcia. – Verwarnungen: 34. Cyrill Rohner, 74. Fabio Panella.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Gossau 2 - FC Rorschach-Goldach 17 2 4:4, FC Bütschwil 1 - FC Teufen 1 2:1

Tabelle: 1. FC Flawil 1 9 Spiele/24 Punkte (24:9). 2. SC Brühl 2 9/18 (21:9), 3. FC Bütschwil 1 9/17 (23:13), 4. FC Zuzwil 1 9/16 (17:13), 5. FC Neckertal-Degersheim 1 9/15 (22:18), 6. FC Teufen 1 9/14 (20:21), 7. FC Besa 1 9/13 (19:20), 8. FC Appenzell 1 9/12 (18:14), 9. FC Gossau 2 9/9 (22:27), 10. FC Wittenbach 1 9/6 (16:17), 11. FC Rorschacherberg 1 9/5 (12:28), 12. FC Rorschach-Goldach 17 2 9/4 (9:34).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 23:04 Uhr.