3. Liga, Gruppe 3 Teufen setzt Siegesserie auch gegen Niederwil fort Teufen setzt seine Siegesserie auch gegen Niederwil fort. Das 4:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 26.09.2022, 11.31 Uhr

Niederwil ging zunächst in der 23. Minute in Führung, als Leander Zingg zum 1:0 traf. Nur zwei Minuten später schaffte Yanick Walser aber den Ausgleich für Teufen. In der 52. Minute gelang Roman Ehrbar der Führungstreffer zum 2:1 für Teufen.

In der 62. Minute schoss Alessandro D Aloia Teufen mittels Elfmeter zur 3:1-Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Fabrice Höhener in der 65. Minute, als er für Teufen zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Niederwil sah Jonas Thaler (76.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Niederwil weitere vier gelbe Karten. Bei Teufen erhielten Nicola Manser (23.), Yanick Walser (47.) und Pascal Huber (77.) eine gelbe Karte.

Teufen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.2 Mal pro Partie.

Teufen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Teufen ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Teufen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Staad 1. Die Partie findet am 2. Oktober statt (15.00 Uhr, Bützel, Staad).

Für Niederwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 4. Für Niederwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Niederwil verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Niederwil daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Wittenbach 1. Die Partie findet am Donnerstag (29. September) statt (20.00 Uhr, Schule Niederwil, Niederwil).

Telegramm: FC Teufen 1 - FC Niederwil 1 4:1 (1:1) - Landhaus, Teufen – Tore: 23. Leander Zingg (Penalty) 0:1.25. Yanick Walser 1:1. 52. Roman Ehrbar 2:1. 62. Alessandro D Aloia (Penalty) 3:1.65. Fabrice Höhener 4:1. – Teufen: Nicola Manser, Nuno Henrique Moura Correia, Jannik Marti, Alessandro D Aloia, Robin Boppart, Jean Noël Höhener, Yanick Walser, Ramon Germann, Roman Ehrbar, Adrian Meier, Roman Neuländner. – Niederwil: Aaron Städler, Cyrill Manser, Silvan Nigg, Aaron Stettler, Jonas Thaler, Silvan Egger, Robin Kuratli, Rico Wick, Jamie Albrecht, Noah Scheiwiller, Leander Zingg. – Verwarnungen: 23. Nicola Manser, 47. Yanick Walser, 62. Aaron Städler, 65. Cyrill Manser, 65. Silvan Nigg, 75. Aaron Stettler, 77. Pascal Huber – Ausschluss: 76. Jonas Thaler.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

