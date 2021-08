3. Liga, Gruppe 4 Tägerwilen mit Auswärtserfolg bei Romanshorn – Eigentor bringt Entscheidung Sieg für Tägerwilen: Gegen Romanshorn gewinnt das Team am Samstag auswärts 1:0. 29.08.2021, 17.26 Uhr

(chm)

Das einzige Tor der Partie war ein Eigentor. In der 71. Minute erzielte Joël Zellweger das 1:0, allerdings ins eigene Netz.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Romanshorn. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Tägerwilen, Alessio Ciraci (68.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Tägerwilen nach dem zweiten Spiel auf Rang 2 (sechs Punkte). Für Tägerwilen geht es in einem Heimspiel gegen FC Dussnang 1 weiter. Das Spiel findet am 5. September statt (11.00 Uhr, Tägermoos, Tägerwilen).

Romanshorn liegt nach Spiel 2 mit einem Punkt auf Rang 8. Romanshorn trifft im nächsten Spiel auswärts auf das stark gestartete Team SC Aadorf 1. Das Spiel findet am 4. September statt (17.00 Uhr, Unterwiesen, Aadorf).

Telegramm: FC Romanshorn 2 - FC Tägerwilen 1 0:1 (0:0) - Weitenzelg, Romanshorn – Tor: 71. Eigentor (Joël Zellweger) 0:1. – Romanshorn: Alihan Kayisoglu, Joël Zellweger, Gian Lieberherr, Alex Sallmann, Silvan Lieberherr, Joel Kehl, Fabio Pfomann, Diego Huber, Siro Stacher, Gabriel Pereira Magalhaes, Alessio Di Liberto. – Taegerwilen: Endrit Avdyli, Mario Uhler, Andrejs Hermann, Pascal Geisselhardt, Zvonimir Fantov, Edmond Mulaj, Alessio Ciraci, Diego Provenzano Rocco, Patrick Eisenegger, Rafael Eugster, Marco Eugster. – Verwarnungen: 58. Diego Huber, 68. Alessio Ciraci, 70. Fabio Pfomann, 91. Rui Miguel Meixeiro Sim Sim, 94. Alihan Kayisoglu.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 4: FC Romanshorn 2 - FC Tägerwilen 1 0:1, FC Dussnang 1 - FC Wängi 1 0:1, FC Frauenfeld 2 - FC Wil 1900 1 4:0, FC Neukirch-Egnach 1 - SC Aadorf 1 1:2

Tabelle: 1. SC Aadorf 1 2 Spiele/6 Punkte (6:2). 2. FC Tägerwilen 1 2/6 (7:2), 3. FC Wängi 1 2/4 (1:0), 4. FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 1/3 (3:0), 5. FC Frauenfeld 2 2/3 (4:2), 6. FC Dussnang 1 2/3 (2:1), 7. FC Münsterlingen 1 1/1 (3:3), 8. FC Romanshorn 2 2/1 (0:1), 9. FC Wil 1900 1 2/1 (3:7), 10. FC Münchwilen 1 1/0 (0:3), 11. FC Kreuzlingen 2 1/0 (1:4), 12. FC Neukirch-Egnach 1 2/0 (3:8).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 17:22 Uhr.