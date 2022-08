2. Liga, Gruppe 2 Tägerwilen holt sich erste Punkte bei Sieg gegen Romanshorn Romanshorn lag gegen Tägerwilen deutlich vorne, nämlich 2:0 (83. Minute) und 2:0 (93. Minute) - und verlor dennoch. Tägerwilen feiert einen 0:2-Auswärtssieg. 29.08.2022, 01.41 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Kai Länzlinger, der in der 19. Minute für Romanshorn zum 1:0 traf. Demian Titaro schoss Taegerwilen in der 39. Minute zur 1:0-Führung. Rafael Eugster traf in der 41. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Taegerwilen. Mit seinem Tor in der 83. Minute brachte Manuel Keller Romanshorn mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Marco Eugster in der 93. Minute. Er traf zum 2:0 für Taegerwilen.

Die einzige gelbe Karte bei Romanshorn erhielt: Edonat Sadiki (78.) für Tägerwilen gab es keine Karte.

Tägerwilen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 5 ein. Im nächsten Spiel kriegt es Tägerwilen daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Linth 04 2. Die Partie findet am 4. September statt (11.00 Uhr, Tägermoos, Tägerwilen).

Romanshorn reiht sich nach dem Spiel auf Rang 9 ein. Romanshorn trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Bischofszell 1 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 6. September statt (20.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Telegramm: FC Romanshorn 1 - FC Tägerwilen 1 2:3 (1:0) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 19. Kai Länzlinger 1:0. 39. Demian Titaro 1:0. 41. Rafael Eugster 1:0. 83. Manuel Keller 2:0. 93. Marco Eugster 2:0. – Romanshorn: Raphael Marolf, Edonat Sadiki, Bahtjar Ajvazaj, Christian Lang, Mete Sahin, Fisnik Idrizi, Gabriel Pereira Magalhaes, Vincenzo Zinnà, Kaan Bayraktar, Manuel Keller, Kai Länzlinger. – Tägerwilen: Luka Djordjevic, Nils Schöller, Faid Kocan, Igor Kojic, Mario Uhler, Demian Titaro, Rafael Eugster, Miro Berger Brdar, Andrea Patelli, Alessio Ciraci, Marco Eugster. – Verwarnungen: 64. Demian Titaro, 78. Edonat Sadiki, 94. Marco Eugster, 95. Igor Kojic.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2022 01:39 Uhr.