2. Liga, Gruppe 2 Tägerwilen entscheidet Showdown gegen Arbon für sich – Siegesserie von Arbon gebrochen Sieg für Tägerwilen im Spitzenduell: Das drittplatzierte Team gewinnt am Sonntag zuhause gegen den erstklassierten Verein Arbon 0:1. 30.10.2022, 21.23 Uhr

(chm)

Gleichstand stellte Marco Eugster durch seinen Treffer für Taegerwilen in der 6. Minute her. Der Ausgleich für Taegerwilen fiel in der 20. Minute (Raul Perez Muinos). In der 26. Minute gelang Kevin Bärlocher der Führungstreffer zum 1:0 für Arbon. Darko Anic brachte Taegerwilen 1:0 in Führung (36. Minute). Darko Anic war es auch, der in der 95. Minute die 1:0-Führung für Taegerwilen herstellte.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Arbon sah Marco Ciullo (68.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Arbon weitere fünf gelbe Karten. Für Tägerwilen gab es keine Karte.

Tägerwilen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Offensive 22 Tore erzielte.

Die Tabellensituation hat sich für Tägerwilen nicht verändert. 20 Punkte bedeuten Rang 3. Tägerwilen hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Tägerwilen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Henau 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 5. November statt (17.00 Uhr, Rüti, Henau).

Arbon ist nach der Niederlage nicht mehr Leader. 21 Punkte bedeuten Rang 2. Nach vier Siegen in Serie verliert Arbon erstmals wieder. Arbon verlor zudem erstmals zuhause.

Arbon spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Bischofszell 1 (Rang 8). Die Partie findet am 5. November statt (17.00 Uhr, Stacherholz, Arbon).

Telegramm: FC Tägerwilen 1 - FC Arbon 05 1 4:1 (0:1) - Tägermoos, Tägerwilen – Tore: 6. Marco Eugster 0:0. 20. Raul Perez Muinos 0:0. 26. Kevin Bärlocher 0:1. 36. Darko Anic 0:1. 95. Darko Anic 0:1. – Tägerwilen: Luka Djordjevic, Rafael Eugster, Raul Perez Muinos, Faid Kocan, Igor Kojic, Mario Uhler, Demian Titaro, Alessio Ciraci, Andrejs Hermann, Marco Eugster, Darko Anic. – Arbon: Samir Hodzic, Doriano Telatin, Damian Bont, Afet Mevmedoski, Cédric Kriebel, Marco Ciullo, Kevin Bärlocher, Claudio Lämmler, Giosue Dannenmann, Fabian Hug, Miran Saliji. – Verwarnungen: 14. Kevin Bärlocher, 27. Kibir Bilali, 37. Fatmir Saliji, 39. Afet Mevmedoski, 57. Alessio Ciraci, 77. Cédric Kriebel, 90. Samir Hodzic – Ausschluss: 68. Marco Ciullo.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.10.2022 22:21 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.