3. Liga, Gruppe 4 Sven Benz rettet Zuzwil einen Punkt gegen Münchwilen Sechs Tore sind zwischen Zuzwil und Münchwilen gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht. 25.09.2022, 03.19 Uhr

(chm)

Bis zur 45. Minute ging Münchwilen deutlich in Führung, nämlich 2:0. Die Treffer erzielte(.) sinisa Tosic (26.) und Lucian Nicola (45.). Für Zuzwil erfolgreich war bis dahin .

Die 70. Minute brachte für Zuzwil den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Patrick Gähwiler.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 72. Minute, als Raphael Oswald für Zuzwil traf. Gentrim Bytyqi erzielte in der 88. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Münchwilen. Der Ausgleich für Zuzwil zum 3:3 fiel in der 94. Minute - nur sechs Minuten nach dem 3:2.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Zuzwil erhielten Philip Jud (40.), Daniele Di Gaetano (41.) und Michael Gähwiler (44.) eine gelbe Karte. Bei Münchwilen erhielten Patryk Pioter Walos (55.), Tiago Alves Rodrigues (84.) und Bekim Panik (93.) eine gelbe Karte.

Zuzwil hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.6 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Offensive 13 Tore erzielte.

Zuzwil rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

Acht Punkte bedeuten Rang 5.

Das Team verbessert sich um einen Platz.

Zuzwil hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Zuzwil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Kirchberg 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (17.30 Uhr, Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil).

Für Münchwilen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 8. Münchwilen hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Münchwilen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Sirnach 1 (Platz 10). Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (14.15 Uhr, Waldegg, Münchwilen).

Telegramm: FC Zuzwil 1 - FC Münchwilen 1 3:3 (0:2) - Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil – Tore: 26. Sinisa Tosic (Penalty) 0:1.45. Lucian Nicola (Penalty) 0:2.70. Patrick Gähwiler 1:2. 72. Raphael Oswald 2:2. 88. Gentrim Bytyqi 2:3. 94. Sven Benz 3:3. – Zuzwil: Michael Gähwiler, Daniele Di Gaetano, Tim Benz, Philip Jud, Daniel Hitz, Silvan Moser, Jonah Näf, Daniel Kuhn, Graziano Vanadia, Patrick Gähwiler, Remo Krucker. – Münchwilen: Michele Rocco, Tiago Alves Rodrigues, Predrag Lapcevic, Sinisa Tosic, Daniel Ricardo dos Santos Dias, Igor Vukosavljevic, Gentrim Bytyqi, Agostino Curatolo, Lucian Nicola, Patryk Pioter Walos, Ricardas Baklanovas. – Verwarnungen: 40. Philip Jud, 41. Daniele Di Gaetano, 44. Michael Gähwiler, 55. Patryk Pioter Walos, 84. Tiago Alves Rodrigues, 93. Bekim Panik.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2022 03:17 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.