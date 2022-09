4. Liga, Gruppe 4 Steinach siegt gegen St. Otmar Steinach gewinnt am Samstag zuhause gegen St. Otmar 4:2. 24.09.2022, 22.02 Uhr

Den Auftakt machte Yanic Signer, der in der 23. Minute für Steinach zum 1:0 traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Steinach stellte Jeffrey Tobler in Minute 35 her. Die 52. Minute brachte für St. Otmar den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Sasa Guzvic.

Robin Ramsperger erhöhte in der 60. Minute zur 3:1-Führung für Steinach. In der 65. Minute gelang St. Otmar (Mirnes Hrapic) der Anschlusstreffer (2:3). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Simon Weibel in der 88. Minute. Er traf zum 4:2 für Steinach.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Steinach erhielten Markus Hasler (5.), Marco Stäger (31.) und Andrea Fabio Brunner (70.) eine gelbe Karte. Bei St. Otmar erhielten Nikola Gavrilovic (11.), Leandro Albino Monteiro (60.) und Danijel Jevremovic (85.) eine gelbe Karte.

Dass Steinach gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen fünf Spielen 1.4 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Steinach die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Steinach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 3. Steinach hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Steinach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Rotmonten SG 1 (Platz 6). Die Partie findet am 2. Oktober statt (14.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Mit der Niederlage rückt St. Otmar in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sechs Punkten neu Platz 7. Für St. Otmar war es bereits die zweite Niederlage in Serie. St. Otmar verlor zudem erstmals zuhause.

St. Otmar tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Speicher 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (17.00 Uhr, Lerchenfeld, St. Gallen).

Telegramm: FC Steinach 2 - FC St. Otmar 1b 4:2 (2:0) - Bleiche, Steinach – Tore: 23. Yanic Signer 1:0. 35. Jeffrey Tobler 2:0. 52. Sasa Guzvic 2:1. 60. Robin Ramsperger 3:1. 65. Mirnes Hrapic 3:2. 88. Simon Weibel 4:2. – Steinach: Markus Hasler, Andrin Zürcher, Andrea Fabio Brunner, Marco Straub, Marco Stäger, Jan Stoller, Yanic Signer, Antony Aponte Mota, Simon Weibel, Joel Chischè, Jeffrey Tobler. – St.Otmar: Dusko Laketic, Slobodan Dimic, Nikola Gavrilovic, Danijel Jevremovic, Nemanja Abadzic, Mihailo Laketic, Hamdija Hukanovic, Baris Kaygisiz, Mirnes Hrapic, Leandro Albino Monteiro, Sasa Guzvic. – Verwarnungen: 5. Markus Hasler, 11. Nikola Gavrilovic, 31. Marco Stäger, 60. Leandro Albino Monteiro, 70. Andrea Fabio Brunner, 85. Danijel Jevremovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.09.2022 21:58 Uhr.

