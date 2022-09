2. Liga, Gruppe 2 Steinach siegt gegen Romanshorn – Jérôme Eberle mit Last-Minute-Treffer Steinach behielt im Spiel gegen Romanshorn am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 26.09.2022, 11.29 Uhr

Steinach geriet zunächst in Rückstand, als Manuel Keller in der 2. Minute die zwischenzeitliche Führung für Romanshorn gelang. In der 30. Minute glich Steinach jedoch aus und ging in der 90. Minute in Führung. Torschützen waren Yannik Bruderer und Jérôme Eberle.

Bei Romanshorn sah Albasan Sadiki (83.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Driton Kjazimi (60.) und Albasan Sadiki (75.). Gelbe Karten gab es bei Steinach für Renato Duarte Jorge (22.) und Michael Popp (87.).

In der Abwehr gehört Steinach zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Steinach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 4. Steinach hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Steinach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Linth 04 2 (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (19.00 Uhr, Allmeind Niederurnen, Niederurnen).

Romanshorn verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Romanshorn war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Romanshorn trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Wattwil Bunt 1929 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (17.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: FC Steinach 1 - FC Romanshorn 1 2:1 (1:1) - Bleiche, Steinach – Tore: 2. Manuel Keller 0:1. 30. Yannik Bruderer (Penalty) 1:1.90. Jérôme Eberle 2:1. – Steinach: Lucien Hauser, Joey Egli, Jamiro Gätzi, Jérôme Eberle, Severin Schwendener, Tobias Bruderer, Michael Popp, Renato Duarte Jorge, Serhii Balaniuk, Yannik Bruderer, Elia Benedetti. – Romanshorn: Raphael Marolf, Joel Senn, Edonat Sadiki, Christian Lang, Mete Sahin, Albasan Sadiki, Fisnik Idrizi, Kaan Bayraktar, Manuel Keller, Driton Kjazimi, Kai Länzlinger. – Verwarnungen: 22. Renato Duarte Jorge, 60. Driton Kjazimi, 75. Albasan Sadiki, 87. Michael Popp – Ausschluss: 83. Albasan Sadiki.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2022 00:32 Uhr.

