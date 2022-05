2. Liga, Gruppe 2 Steinach mit Auswärtserfolg bei Bischofszell – André Filipe Baiao Silva mit Siegtor Steinach gewinnt am Sonntag auswärts gegen Bischofszell 2:1. 15.05.2022, 22.14 Uhr

(chm)

Steinach geriet zunächst in Rückstand, als Rinor Hiseni in der 12. Minute die zwischenzeitliche Führung für Bischofszell gelang. In der 18. Minute glich Steinach jedoch aus und ging in der 71. Minute in Führung. Torschütze war beide Male André Filipe Baiao Silva.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Steinach für Jérôme Etter (41.), Michael Popp (55.) und Renato Duarte Jorge (78.). Gelbe Karten gab es bei Bischofszell für Alessio Schnegg (28.), Antonio Macedo (32.) und Rinor Hiseni (62.).

Steinach hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 18 Spielen, in denen die Offensive 41 Tore erzielte. In der Abwehr ist Steinach sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.3 (Rang 1).

Steinach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 32 Punkte bedeuten Rang 3. Steinach hat bisher neunmal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Steinach geht es zuhause gegen FC Romanshorn 1 (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 21. Mai statt (17.00 Uhr, Bleiche, Steinach).

Mit der Niederlage rückt Bischofszell in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 27 Punkten neu Platz 5. Bischofszell hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Bischofszell spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Linth 04 2 (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 25. Mai (20.15 Uhr, SGU, Näfels).

Telegramm: FC Bischofszell 1 - FC Steinach 1 1:2 (1:1) - Bruggfeld, Bischofszell – Tore: 12. Rinor Hiseni 1:0. 18. André Filipe Baiao Silva 1:1. 71. André Filipe Baiao Silva 1:2. – Bischo: Levin Spring, Leonhard Wulf, Nicolas Spiegel, Reto Dähler, Lars Musa, Robin Fitze, Alessio Schnegg, Antonio Macedo, Florian Eggenberger, Thilo Knellwolf, Rinor Hiseni. – Steinach: Jérôme Etter, Flavio Birchler, Jamiro Gätzi, Jérôme Eberle, Leandro Brunner, Yannik Bruderer, Mattia Turro, Michael Popp, Manuel Bellini, Alain Cossu, André Filipe Baiao Silva. – Verwarnungen: 28. Alessio Schnegg, 32. Antonio Macedo, 41. Jérôme Etter, 55. Michael Popp, 62. Rinor Hiseni, 78. Renato Duarte Jorge.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

