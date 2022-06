2. Liga, Gruppe 2 Steinach entscheidet Showdown gegen Rapperswil-Jona 1928 für sich – Nicolas Brunner trifft dreimal Das drittplatzierte Team Steinach hat am Samstag im Duell zweier Topteams den erstklassierten Verein Rapperswil-Jona 1928 zuhause 3:0 besiegt. 05.06.2022, 09.40 Uhr

Das Tor von Nicolas Brunner in der 12. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Steinach. Nicolas Brunner war es auch, der in der 36. Minute Steinach weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Nicolas Brunner war es auch, der in der 50. Minute Steinach weiter in Führung brachte. Sein dritter Treffer in Folge bedeutete das 3:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rapperswil-Jona 1928 erhielten Leon Kabashi (61.) und Luka Luburic (89.) eine gelbe Karte. Für Steinach gab es keine Karte.

In seiner Gruppe hat Steinach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.2 Tore pro Partie. In der Abwehr ist Steinach sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Die total 27 Gegentore in 21 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.3 Toren pro Match (Rang 1).

Mit dem Sieg rückt Steinach um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 38 Punkten auf Rang 2. Steinach hat bisher elfmal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Steinach auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Henau 1. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (17.00 Uhr, Rüti, Henau).

Trotz der Niederlage bleibt Rapperswil-Jona 1928 auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 46 Punkte auf dem Konto. Für Rapperswil-Jona 1928 war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Rapperswil-Jona 1928 verlor zudem erstmals zuhause.

Rapperswil-Jona 1928 spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Bischofszell 1 (Platz 5). Die Partie findet am 11. Juni statt (17.00 Uhr, Grünfeld, Jona).

Telegramm: FC Steinach 1 - FC Rapperswil-Jona 2 3:0 (2:0) - Bleiche, Steinach – Tore: 12. Nicolas Brunner 1:0. 36. Nicolas Brunner 2:0. 50. Nicolas Brunner 3:0. – Steinach: Jan Rohner, Leandro Brunner, Jamiro Gätzi, Jérôme Eberle, Severin Schwendener, Yannik Bruderer, Florian Bienz, Michael Popp, Manuel Bellini, André Filipe Baiao Silva, Nicolas Brunner. – Rapperswil-Jona 1928: Luigi Marco Andrea Spataro, Marko Bozinovic, Mattia Spiniello, Luka Luburic, Manuel Bonsu, Oliver Martinovic, Rachad Ganiyou, Milos Gecic, Bleon Ramadani, Nazmi Bajrami, Leon Kabashi. – Verwarnungen: 61. Leon Kabashi, 89. Luka Luburic.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

