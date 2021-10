3. Liga, Gruppe 2 Staad und Schaan teilen sich Punkte Das Resultat im Spiel zwischen Staad und Schaan lautet 1:1. 30.10.2021, 20.33 Uhr

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 51. Minute schoss Pascal Nussbaum das 1:0. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 57. Minute traf Furkan Bolat für Schaan.

Gelbe Karten gab es bei Schaan für Fabio Quaderer (54.), Samuel Cernadas Gallardo (80.) und Leo Loos (94.). Eine Verwarnung gab es für Staad, nämlich für Ivan Zaric (37.).

Staad hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.9 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Offensive 29 Tore erzielte.

Nach dem Unentschieden verliert Staad einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 7. Staad hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Staad auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Altstätten 1. Zu diesem Spiel kommt es am 7. November (14.30 Uhr, GESA, Altstätten).

Nach dem Unentschieden büsst Schaan in der Tabelle ein und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 8. Es verliert einen Platz. Schaan hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Schaan geht es daheim gegen FC Rheineck 1 (Platz 12) weiter. Die Partie findet am 6. November statt (16.00 Uhr, Rheinwiese, Schaan).

Telegramm: FC Staad 1 - FC Schaan 1 1:1 (0:0) - Bützel, Staad – Tore: 51. Pascal Nussbaum 1:0. 57. Furkan Bolat 1:1. – Staad: Luca Buschauer, Luca Grab, Hakan Ümit, Marko Kostadinovic, Andri Knellwolf, Mattia Morgante, Marco Morgante, Dario Mihajlovic, Ivan Zaric, Slobodan Aksic, Dragan Vasic. – Schaan: Fabian Rupf, Maik Pereira de Moura, Patrick Beck, Furkan Bolat, Mitad Dincer, Matthias Quaderer, Daniel Sobkova, Marco Oehri, Alexandar Ubavic, Nishan Köysürenbars, Fabio Quaderer. – Verwarnungen: 37. Ivan Zaric, 54. Fabio Quaderer, 80. Samuel Cernadas Gallardo, 94. Leo Loos.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Rüthi 1 - USV Eschen/Mauren 2 2:1, FC Buchs 1 - FC Diepoldsau-Schmitter 1 4:0, FC Staad 1 - FC Schaan 1 1:1, FC Rheineck 1 - FC Triesen 1 0:3

Tabelle: 1. FC Buchs 1 10 Spiele/26 Punkte (30:7). 2. FC Altstätten 1 9/22 (27:14), 3. FC Diepoldsau-Schmitter 1 10/19 (26:21), 4. FC Rebstein 1 9/17 (17:17), 5. FC Rüthi 1 10/15 (17:23), 6. FC Triesenberg 1 9/14 (18:16), 7. FC Staad 1 10/14 (29:17), 8. FC Schaan 1 10/14 (22:17), 9. FC Triesen 1 10/13 (24:27), 10. FC Widnau 2 9/4 (16:34), 11. USV Eschen/Mauren 2 10/4 (13:33), 12. FC Rheineck 1 10/4 (15:28).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.10.2021 19:07 Uhr.