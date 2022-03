3. Liga, Gruppe 2 Staad sorgt bei Altstätten für Überraschung Überraschender Sieg für Staad: Das Team auf Tabellenrang 8 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Altstätten (2. Rang) zuhause 3:1 geschlagen. 27.03.2022, 08.48 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Adis Hujdur in der 23. Minute. Er traf für Altstätten zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 54, als Pascal Nussbaum für Staad erfolgreich war. In der 59. Minute schoss Slobodan Aksic Staad mittels Elfmeter in Führung (2:1). Staad baute in der 72. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Slobodan Aksic.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Altstätten für Damian Moser (58.), Kevin Steiger (64.) und Patrick Babic (67.). Staad behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.8 Toren pro Spiel ist Staad bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Staad. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 7. Staad hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Staad siegte zudem erstmals auswärts.

Staad spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen USV Eschen/Mauren 2 (Platz 11). Die Partie findet am 3. April statt (15.00 Uhr, Sportpark Eschen, Eschen).

Für Altstätten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 2. Altstätten hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Altstätten spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Rheineck 1 (Rang 12). Diese Begegnung findet am 3. April statt (14.30 Uhr, GESA, Altstätten).

Telegramm: FC Staad 1 - FC Altstätten 1 3:1 (0:1) - Bützel, Staad – Tore: 23. Adis Hujdur 0:1. 54. Pascal Nussbaum 1:1. 59. Slobodan Aksic (Penalty) 2:1.72. Slobodan Aksic 3:1. – Staad: Bostjan Stampfel, Mattia Morgante, Marko Kostadinovic, Gazmend Morina, Luca Grab, Andri Knellwolf, Filip Zaric, Marco Morgante, Dario Mihajlovic, Slobodan Aksic, Pascal Nussbaum. – Altstätten: Mirel Eugster, Carlo Göldi, Simon Eugster, Damian Moser, Simon Lichtenstern, Loris Liiro Peluso, Tobia Walt, Patrick Babic, Fisnik Berisha, Adis Hujdur, Kevin Steiger. – Verwarnungen: 58. Damian Moser, 64. Kevin Steiger, 67. Patrick Babic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 03:11 Uhr.