3. Liga, Gruppe 2 Staad siegt gegen Diepoldsau-Schmitter dank Matchwinner Slobodan Aksic Staad behielt im Spiel gegen Diepoldsau-Schmitter am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:0. 29.05.2022, 12.38 Uhr

In der 20. Minute war es an Slobodan Aksic, Staad 1:0 in Führung zu bringen. In der 55. Minute baute der gleiche Slobodan Aksic die Führung für Staad weiter aus. Wiederum Slobodan Aksic erhöhte in der 67. Minute auf 3:0 für Staad.

Bei Staad sah Ferdi Arslan (5.) die rote Karte. Gelb erhielt Saverio Cucinelli (41.). Bei Diepoldsau-Schmitter erhielten Esmir Shajnoski (16.) und David Ceraolo (27.) eine gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.8 Toren pro Spiel ist Staad bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 5 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Staad machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 32 Punkten auf Rang 3. Staad hat bisher zehnmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Staad in einem Heimspiel mit FC Triesen 1 (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 6. Juni statt (16.00 Uhr, Bützel, Staad).

Nach der Niederlage büsst Diepoldsau-Schmitter einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 25 Punkten auf Rang 8. Diepoldsau-Schmitter hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Diepoldsau-Schmitter geht es auf fremdem Terrain gegen FC Rheineck 1 (Platz 12) weiter. Das Spiel findet am 6. Juni statt (16.00 Uhr, Stapfenwies, Rheineck).

Telegramm: FC Diepoldsau-Schmitter 1 - FC Staad 1 0:3 (0:1) - Rheinauen, Diepoldsau-Schmitter – Tore: 20. Slobodan Aksic 0:1. 55. Slobodan Aksic 0:2. 67. Slobodan Aksic 0:3. – Diepoldsau: Sandro Gilomen, Elija Holenstein, Wilhelm Durot, Esmir Shajnoski, David Ceraolo, Dario Blum, Emre Solak, Sandro Sonderegger, Philipp Deyerler, Gioacchino Bellante, Ogün Hot. – Staad: Bostjan Stampfel, Mattia Morgante, Luca Grab, Gazmend Morina, Andri Knellwolf, Aleksa Milivojevic, Ferdi Arslan, Dario Mihajlovic, Marco Morgante, Slobodan Aksic, Saverio Cucinelli. – Verwarnungen: 16. Esmir Shajnoski, 27. David Ceraolo, 41. Saverio Cucinelli – Ausschluss: 5. Ferdi Arslan.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

