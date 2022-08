3. Liga, Gruppe 3 Staad mit Sieg gegen Besa im ersten Spiel Staad siegt zuhause gegen Besa: Zum Saisonauftakt gab es ein 3:1. 21.08.2022, 09.20 Uhr

Staad ging in der 8. Spielminute durch Marko Kostadinovic in Führung, ehe Besa in der 78. Minute (Nobert Frrokaj) der Ausgleich gelang. In der 91. Minute war es an Hakan Ümit, Staad 2:1 in Führung zu bringen. Per Penalty erhöhte Ferdi Arslan in der 94. Minute zum 3:1 für Staad.

Im Spiel gab es total elf Karten. Besa kassierte sechs gelbe Karten. Bei Staad gab es fünf gelbe Karten.

Nach dem ersten Spiel steht Staad auf dem ersten Rang. Staad spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Fortuna SG 1 (Rang 12). Das Spiel findet am 28. August statt (15.00 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Besa reiht sich nach dem Spiel auf Rang 11 ein. Besa spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Teufen 1 (Platz 7). Die Partie findet am 30. August statt (20.15 Uhr, Stadion Espenmoos, St. Gallen).

Telegramm: FC Staad 1 - FC Besa 1 3:1 (1:0) - Bützel, Staad – Tore: 8. Marko Kostadinovic 1:0. 78. Nobert Frrokaj 1:1. 91. Hakan Ümit 2:1. 94. Ferdi Arslan (Penalty) 3:1. – Staad: Bostjan Stampfel, Luca Grab, Marko Kostadinovic, Gazmend Morina, Andri Knellwolf, Bakir Kozarac, Dario Mihajlovic, Pascal Nussbaum, Patrick Lopes Santos, Filip Zaric, Ivan Zaric. – Besa: Sedin Garic, Dardan Sevkiu, Enis Latifi, Arlind Amidi, Nikola Torlakovic, Nico Mateo Fernendez, Elmir Balagic, Deniz Sidar Tuncbel, Nobert Frrokaj, Granit Neziri, Granit Cekaj. – Verwarnungen: 16. Nikola Torlakovic, 18. Pascal Nussbaum, 38. Arlind Amidi, 49. Dardan Sevkiu, 71. Deniz Sidar Tuncbel, 74. Bakir Kozarac, 75. Ferdi Arslan, 77. Bostjan Stampfel, 84. Semihcan Ceran, 85. Nobert Frrokaj, 94. Sedin Garic.

