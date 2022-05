4. Liga, Gruppe 4 - St. Otmar sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Fortuna

Bahnverkehr Ein Hauch von Weltanschluss am Bodensee: Freie Fahrt für die erste S-Bahn durchs Dreiländereck

Seit diesem Winter verkehrt die S7 von Romanshorn nach Lindau. Die Verbindung läuft vorläufig nur an Wochenenden und hat noch einige Haken, aber sie gibt Hoffnung für die Bahnzukunft am See.