4. Liga, Gruppe 4 St. Otmar beendet Niederlagenserie gegen Neukirch-Egnach Gegen Neukirch-Egnach gewinnt St. Otmar am Samstag zum ersten Mal nach vier Niederlagen in Serie. Das Team gewann zuhause 4:0. 30.10.2022, 13.06 Uhr

(chm)

In der 15. Minute war es an Milan Latinovic, St. Otmar 1:0 in Führung zu bringen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für St. Otmar stellte Ljubisa Palic in Minute 32 her. St. Otmar erhöhte in der 48. Minute seine Führung durch Milan Latinovic weiter auf 3:0. Nach einem Eigentor von Livio Biraghi hiess es in der 81. Minute 4:0 für St. Otmar.

Bei St. Otmar erhielten Baris Kaygisiz (56.) und Nemanja Abadzic (71.) eine gelbe Karte. Bei Neukirch-Egnach erhielten Livio Biraghi (45.) und Janis Krebs (67.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für St. Otmar unverändert. Neun Punkte bedeuten Rang 7. St. Otmar hat bisher dreimal gewonnen und fünfmal verloren.

Für St. Otmar geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Rotmonten SG 1 (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 2. April statt (12.00 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Für Neukirch-Egnach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 3. Neukirch-Egnach hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Neukirch-Egnach verlor zudem erstmals zuhause.

Als nächstes trifft Neukirch-Egnach daheim mit FC Altstätten 2b (Platz 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 31. März (20.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Telegramm: FC St. Otmar 1b - FC Neukirch-Egnach 2 4:0 (2:0) - Lerchenfeld, St. Gallen – Tore: 15. Milan Latinovic 1:0. 32. Ljubisa Palic 2:0. 48. Milan Latinovic 3:0. 81. Eigentor (Livio Biraghi) 4:0. – St.Otmar: Baris Kaygisiz, Dusko Laketic, Slobodan Dimic, Nemanja Abadzic, Stefan Saracevic, Mirnes Hrapic, Sinisa Bojkic, Sasa Guzvic, Elvedin Suljanovic, Ljubisa Palic, Milan Latinovic. – Neukirch-Egnach: Joël Alt, Martin Aepli, Fabio Martino, Kim Reinhart, Remo Fischbacher, Livio Biraghi, Gianluca Bortolin, Robin Germann, Ramon Unfried, Janis Krebs, Mattias Winteler. – Verwarnungen: 45. Livio Biraghi, 56. Baris Kaygisiz, 67. Janis Krebs, 71. Nemanja Abadzic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.10.2022 14:03 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.