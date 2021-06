2. Liga, Gruppe 1 St. Margrethen und Vaduz spielen Remis Je ein Punkt für St. Margrethen und Vaduz: Die Teams trennen sich 1:1 27.06.2021, 14.26 Uhr

(chm)

Durch ein Eigentor ging Vaduz in der [[all_goals[g-1].minute]]. Minute in Führung. Pechvogel war Furkan Keskin. Den Ausgleich erzielte Kushtrim Hajrullahu in der 73. Minute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Azan Rahimi von Vaduz erhielt in der 77. Minute die gelbe Karte.

Nach dem Unentschieden verliert St. Margrethen einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 10. St. Margrethen hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für St. Margrethen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Das Unentschieden bringt Vaduz in der Tabelle zwei Plätze nach vorne. Das Team liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 5 Vaduz hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Vaduz ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC St. Margrethen 1 - FC Vaduz 2 1:1 (0:0) - Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen – Tore: 53. Eigentor (Furkan Keskin) 0:1.73. Kushtrim Hajrullahu 1:1. – St.Margrethen: Fabio Staudacher, Valdon Axhija, Besart Shoshi, Furkan Keskin, Fisnik Sinani, Joshua Braun, Rilind Shala, Gentrit Rexhepi, Ahmet Cetinkaya, Salvatore Forgia, Kushtrim Hajrullahu. – Vaduz: Gabriel Foser, Noah Birchmeier, Philipp Oberer, Jonas Hilti, Endrit Leka, Albin Thaqi, Dario Clasadonte, Albin Behluli, Luka Tiganj, Sascha Djokic, Nazmi Bajrami. – Verwarnungen: 77. Azan Rahimi.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC St. Margrethen 1 - FC Vaduz 2 1:1, FC Rorschach-Goldach 17 1 - FC Au-Berneck 05 1 1:0, FC Altstätten 1 - FC Romanshorn 1 2:0, US Schluein Ilanz 1 - FC Montlingen 1 4:0, FC Arbon 05 1 - FC Rheineck 1 3:1

Tabelle: 1. FC Rorschach-Goldach 17 1 11 Spiele/29 Punkte (35:9). 2. FC Romanshorn 1 11/22 (27:14), 3. FC Mels 1 10/19 (25:19), 4. FC Ruggell 1 10/16 (18:12), 5. FC Vaduz 2 11/15 (20:16), 6. FC Montlingen 1 11/15 (24:25), 7. FC Au-Berneck 05 1 11/15 (14:18), 8. FC Arbon 05 1 11/15 (20:22), 9. US Schluein Ilanz 1 11/10 (18:28), 10. FC St. Margrethen 1 11/10 (14:21), 11. FC Rheineck 1 11/9 (13:28), 12. FC Altstätten 1 11/6 (13:29).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.06.2021 13:31 Uhr.