2. Liga, Gruppe 1 St. Margrethen holt sich drei Punkte gegen Winkeln – Nurkan Ibrahimi mit Siegtor St. Margrethen hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Winkeln setzt es zuhause ein 2:1 ab.

(chm)

Der Siegtreffer für St. Margrethen gelang Nurkan Ibrahimi in der 65. Minute. In der 27. Minute hatte Patrick Gonzalez Stemer St. Margrethen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Winkeln fiel in der 32. Minute durch Marc Hörler.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von St. Margrethen. Gelbe Karten gab es bei Winkeln für Yanic Ammann (53.), Noah Eberle (73.) und Ueli Rohner (79.).

St. Margrethen liegt nach Spiel 2 auf Rang 7. Für St. Margrethen geht es auswärts gegen FC Abtwil-Engelburg 1 (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am Samstag (3. September) statt (17.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Nach dem zweiten Spiel steht Winkeln auf dem zehnten Rang. Winkeln spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Vaduz 2 (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (3. September) (16.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Telegramm: FC St. Margrethen 1 - FC Winkeln SG 1 2:1 (1:1) - Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen – Tore: 27. Patrick Gonzalez Stemer 1:0. 32. Marc Hörler 1:1. 65. Nurkan Ibrahimi 2:1. – St.Margrethen: Drilon Demiri, Furkan Sarac, Besart Shoshi, Blerim Adzijaj, Fabian Gashi, Nurkan Ibrahimi, Rilind Shala, Ahmet Cetinkaya, Sevalj Ljatifi, Patrick Gonzalez Stemer, Ueverton Da Silva Matano. – Winkeln: Simon Staub, Niclas Haas, Marc Hörler, Nando Bischoff, Lars Hörler, Ueli Rohner, Marc Grünenfelder, Diego Musi, Colin Twumasi, Noah Eberle, Ruben Melim Almeida. – Verwarnungen: 24. Blerim Adzijaj, 40. Sevalj Ljatifi, 53. Yanic Ammann, 68. Rilind Shala, 73. Noah Eberle, 79. Ueli Rohner, 82. Serkan Aktas.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.08.2022 23:33 Uhr.