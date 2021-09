4. Liga, Gruppe 6 Spiel zwischen KS-Sulgen und Bischofszell ohne Sieger Im Spiel zwischen KS-Sulgen und Bischofszell gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden. 26.09.2021, 10.57 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Das 0:1 erzielte Colin Keller in der 1. Minute. Den Ausgleich erzielte Robin Spring in der 52. Minute.

Bei KS-Sulgen erhielten Erhan Erden (44.), Mevlan Avdiji (62.) und Emir Memeti (68.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Bischofszell, Erik Willems (90.) kassierte sie.

Unverändert liegt KS-Sulgen am Ende der Tabelle. Die Mannschaft steht nach sechs Spielen bei einen Punkt. KS-Sulgen hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Fünf Spiele gingen verloren.

KS-Sulgen trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Zuzwil 2 (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (20.00 Uhr, Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil).

Für Bischofszell hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 7. Bischofszell hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Bischofszell auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Amriswil 2 (Platz 6) zu tun. Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (19.00 Uhr, Tellenfeld, Amriswil).

Telegramm: FC KS-Sulgen 1 - FC Bischofszell 2 1:1 (0:1) - Thurfeld, Schönenberg – Tore: 1. Colin Keller 0:1. 52. Robin Spring 1:1. – Ks Sulgen: Agon Imeri, Elham Veseli, Elldin Rexha, Erhan Erden, Feti Ramadani, Alban Ademi, Emir Memeti, Luca Rodighiero, Amir Ziberi, Robin Spring, Bujar Selishta. – Bischo: Manuel Müller, Aleksi Stähli, Damian Keller, Joost Willems, Jan Haas, Nico Limoncelli, Leandro Marciello, Milan Stojcic, Robin Fitze, Erik Willems, Colin Keller. – Verwarnungen: 44. Erhan Erden, 62. Mevlan Avdiji, 68. Emir Memeti, 90. Erik Willems.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 6: FC Weinfelden-Bürglen 1a - FC Amriswil 2 2:0, FC Niederwil 1 - FC Uzwil 3a 1:1, SC Berg 1 - AS Calcio Kreuzlingen 2 4:0, FC KS-Sulgen 1 - FC Bischofszell 2 1:1, FC Henau 2 - FC Zuzwil 2 3:2

Tabelle: 1. FC Weinfelden-Bürglen 1a 5 Spiele/15 Punkte (22:1). 2. SC Berg 1 5/15 (23:5), 3. FC Niederwil 1 5/13 (33:3), 4. FC Uzwil 3a 6/10 (14:13), 5. FC Henau 2 6/10 (20:12), 6. FC Amriswil 2 5/6 (9:11), 7. FC Bischofszell 2 6/5 (12:19), 8. FC Zuzwil 2 6/3 (10:24), 9. AS Calcio Kreuzlingen 2 6/3 (6:32), 10. FC KS-Sulgen 1 6/1 (5:34).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 6 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 10:54 Uhr.