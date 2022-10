4. Liga, Gruppe 4 Speicher entscheidet Showdown gegen Steinach für sich – Lucas Zimmermann als Matchwinner Speicher reiht Sieg an Sieg: Gegen Steinach hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:2 16.10.2022, 04.49 Uhr

Speicher holte gegen Steinach zweimal einen Rückstand auf und gewann schliesslich.

Im Detail: Den Auftakt machte Yanic Signer, der in der 3. Minute für Steinach zum 1:0 traf. In der 33. Minute traf Lucas Zimmermann für Speicher zum 1:1-Ausgleich. Robin Eberle schoss Steinach in der 46. Minute zur 2:1-Führung.

Oliver Schläpfer glich in der 66. Minute für Speicher aus. Es hiess 2:2. In der 69. Minute schoss Lucas Zimmermann Speicher in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Steinach sah Simon Weibel (88.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Steinach weitere sechs gelbe Karten. Bei Speicher erhielten Valentin Stillhard (29.) und Moreno Schrag (85.) eine gelbe Karte.

Dass Speicher viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen sechs Spielen hat Speicher durchschnittlich 2.5 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 7 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Steinach so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Durchschnittlich muss die Defensive 1.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Die Tabellensituation hat sich für Speicher nicht verändert. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Speicher hat bisher fünfmal gewonnen und einmal verloren.

Für Speicher geht es auswärts gegen FC St. Otmar 1b (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am Mittwoch (19. Oktober) statt (20.00 Uhr, Lerchenfeld, St. Gallen).

Für Steinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 3. Steinach hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Steinach verlor zudem erstmals zuhause.

Steinach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Rorschacherberg 1 (Platz 6). Die Partie findet am 1. April statt (17.00 Uhr, Bleiche, Steinach).

Telegramm: FC Steinach 2 - FC Speicher 1 2:3 (1:1) - Bleiche, Steinach – Tore: 3. Yanic Signer 1:0. 33. Lucas Zimmermann 1:1. 46. Robin Eberle 2:1. 66. Oliver Schläpfer 2:2. 69. Lucas Zimmermann 2:3. – Steinach: Markus Hasler, Andrin Zürcher, Yanic Signer, Matthias Klingenstein, Marco Stäger, Robin Eberle, David Angehrn, Jonas Fischer, Jan Stoller, Joel Chischè, Simon Weibel. – Speicher: Elias Eccher, Valentin Stillhard, Nicolas Lauper, Ray Kunz, Nils Forestier, Oliver Schläpfer, Kris Kunz, Lino Kurz, Jason Thüler, Lucas Zimmermann, Rinor Ramaj. – Verwarnungen: 23. Andrin Zürcher, 26. Yanic Signer, 29. Valentin Stillhard, 37. Jonas Fischer, 77. Robin Eberle, 85. Moreno Schrag, 90. Matthias Klingenstein, 94. Manuel Chischè – Ausschluss: 88. Simon Weibel.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

