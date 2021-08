4. Liga, Gruppe 4 Speicher bezwingt auswärts Jedinstvo SG – Siegtreffer in 84. Minute Sieg für Speicher: Gegen Jedinstvo SG gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:2. 30.08.2021, 20.59 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Speicher das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 84. Minute war Marcel Mazenauer.

Zum Auftakt der Partie hatte Admir Basic sein Team in der 24. Minute in Führung geschossen. Gleichstand war in der 62. Minute hergestellt: Marcel Mazenauer traf für Speicher. Admir Basic erzielte in der 64. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Jedinstvo SG. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Karlo Gavric, sorgte in der 67 für den Ausgleich für Speicher.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Jedinstvo SG gab es sechs gelbe Karten. Speicher blieb ohne Karte.

Speicher liegt nach Spiel 2 mit vier Punkten auf Rang 3. Für Speicher geht es zuhause gegen FC Teufen-Bühler 2 Grp. Weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (2. September) (20.00 Uhr, Buchen, Speicher).

Jedinstvo SG steht mit null Punkten auf Rang 10. Das nächste Spiel trägt Jedinstvo SG auswärts gegen das stark gestartete Team FC St. Otmar 1 aus. Die Partie findet am 5. September statt (11.00 Uhr, Lerchenfeld, St. Gallen).

Telegramm: FK Jedinstvo SG 1 - FC Speicher 1 2:3 (1:0) - Kreuzbleiche, St. Gallen – Tore: 24. Admir Basic 1:0. 62. Marcel Mazenauer 1:1. 64. Admir Basic 2:1. 67. Karlo Gavric (Penalty) 2:2.84. Marcel Mazenauer 2:3. – Jedinstvo SG: Sened Tesfay, Marko Anokic, Valentino Mladenovic, Romario Mladenovic, Alen Rebronja, Slobodan Tasic, Adnan Rastoder, Francisco Barreira Ribeiro, Antonio Krijan, Admir Basic, Kristian Pavlovic. – Speicher: Elias Eccher, Laurin Hofer, Patrick Würzer, Pascal Huber, Raphael Bär, Mirco Schrag, Nils Forestier, Oliver Schläpfer, Valentin Stillhard, Kris Kunz, Albert Mohn. – Verwarnungen: 64. Strahinja Mitic, 67. Marko Anokic, 78. Kristian Pavlovic, 86. Admir Basic, 86. Helder Domingos Martins Oliveira, 93. Sinisa Mladenovic.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Rotmonten SG 1 - FC Appenzell 2 7:3, FK Jedinstvo SG 1 - FC Speicher 1 2:3

Tabelle: 1. FC Urnäsch 1 2 Spiele/4 Punkte (6:3). 2. FC St. Otmar 1 2/4 (5:4), 3. FC Speicher 1 2/4 (4:3), 4. FC Rebstein 2b 2/4 (3:2), 5. FC Herisau 2 2/3 (3:1), 6. FC Rotmonten SG 1 2/3 (9:6), 7. FC Fortuna SG 1 2/2 (5:5), 8. FC Appenzell 2 2/1 (5:9), 9. FC Teufen-Bühler 2 Grp. 2/1 (4:7), 10. FK Jedinstvo SG 1 2/0 (3:7).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.08.2021 20:55 Uhr.