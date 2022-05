4. Liga, Gruppe 4 Speicher bezwingt auswärts Herisau – Marcel Mazenauer mit Siegtor Herisau lag gegen Speicher deutlich vorne, nämlich 2:0 (24. Minute) - und verlor dennoch. Speicher feiert einen 4:3-Auswärtssieg. 19.05.2022, 00.04 Uhr

Den Auftakt machte Mervin Ramdedovic, der in der 12. Minute für Herisau zum 1:0 traf. In der 24. Minute baute Benjamin Rufati den Vorsprung für Herisau auf zwei Tore aus (2:0). Kris Kunz sorgte in der 34. Minute für Speicher für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Der Ausgleich für Speicher fiel in der 43. Minute (Mirco Schrag). Rico Graf brachte Speicher 3:2 in Führung (56. Minute). Hakan Ümit glich in der 65. Minute für Herisau aus. Es hiess 3:3. In der 77. Minute schoss Marcel Mazenauer Speicher in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Herisau erhielten Marco Wanner (42.) und Dinis Teixeira Andrade (69.) eine gelbe Karte. Für Speicher gab es keine Karte.

In seiner Gruppe hat Speicher den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Offensive 39 Tore erzielte.

Speicher rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 28 Punkte bedeuten Rang 2. Für Speicher ist es der zweite Sieg in Serie.

Speicher bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Fortuna SG 1. Zu diesem Spiel kommt es am 28. Mai (18.00 Uhr, Buchen, Speicher).

Für Herisau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 4. Herisau hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Herisau spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Teufen-Bühler 2 Grp. (Platz 9). Das Spiel findet am 29. Mai statt (14.00 Uhr, Göbsimühle, Bühler).

Telegramm: FC Herisau 2 - FC Speicher 1 3:4 (2:2) - Ebnet Herisau, Herisau – Tore: 12. Mervin Ramdedovic 1:0. 24. Benjamin Rufati 2:0. 34. Kris Kunz 2:1. 43. Mirco Schrag 2:2. 56. Rico Graf 2:3. 65. Hakan Ümit 3:3. 77. Marcel Mazenauer 3:4. – Herisau: Simon Rüsch, Filip Miljkovic, Joel Gemperle, Marco Wanner, Max Nadig, Benjamin Rufati, Gianluca Bianculli, Hakan Ümit, Mervin Ramdedovic, Dinis Teixeira Andrade, Andreas Baumann. – Speicher: Elias Eccher, Gian Luca Sparr, Pascal Huber, Patrick Würzer, Laurin Hofer, Ray Kunz, Mirco Schrag, Kris Kunz, Valentin Stillhard, Loris Kunz, Marcel Mazenauer. – Verwarnungen: 42. Marco Wanner, 69. Dinis Teixeira Andrade.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

