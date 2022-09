3. Liga, Gruppe 4 Sirnach verliert gegen Seriensieger Dussnang Dussnang setzt seine Siegesserie auch gegen Sirnach fort. Das 5:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 26.09.2022, 11.33 Uhr

(chm)

Sirnach erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Jelid Veliu ging das Team in der 19. Minute in Führung. Gleichstand war in der 42. Minute hergestellt: Fabian Huldi traf für Dussnang.

Danach drehte Dussnang auf. Das Team schoss ab der 48. Minute noch vier weitere Tore, während Sirnach kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Die Torschützen für Dussnang waren: Luca Greuter (2 Treffer), Valentin Traxler (1 Treffer), Nico Bucher (1 Treffer) und Fabian Huldi (1 Treffer). Einziger Torschütze für Sirnach war: Jelid Veliu (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Dussnang für Robin Früh (30.) und Luca Greuter (45.). Die einzige gelbe Karte bei Sirnach erhielt: Zef Nushi (35.)

Die Offensive von Dussnang ist die beste der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.4 Mal pro Partie.

Die Abwehr von Sirnach kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Defensive 13 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Dussnang. Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 2. Für Dussnang ist es der dritte Sieg in Serie. Dussnang konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Dussnang spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Wängi 1 (Platz 7). Die Partie findet am 1. Oktober statt (18.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

Nach der Niederlage büsst Sirnach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit vier Punkten auf Rang 10. Sirnach hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Sirnach geht es auswärts gegen FC Münchwilen 1 (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (14.15 Uhr, Waldegg, Münchwilen).

Telegramm: FC Dussnang 1 - FC Sirnach 1 5:1 (1:1) - Sonnenhof, Dussnang – Tore: 19. Jelid Veliu 0:1. 42. Fabian Huldi 1:1. 48. Nico Bucher 2:1. 85. Luca Greuter 3:1. 88. Valentin Traxler 4:1. 91. Luca Greuter 5:1. – Dussnang: Joel Brühwiler, Tobias Schnell, Robin Früh, Marco Frick, Mario Leutenegger, Valentin Traxler, Luca Greuter, Fabian Huldi, Janik Roos, Nico Bucher, Lars Stauffacher. – Sirnach: Josip Martic, Dalibor Velickovic, Petrit Bytyqi, Zef Nushi, Blend Saiti, Dario Martic, Safet Etemi, Sandro Spalletta, Davor Rados, Gianluca Vizzo, Jelid Veliu. – Verwarnungen: 30. Robin Früh, 35. Zef Nushi, 45. Luca Greuter.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2022 17:51 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.