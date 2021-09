2. Liga, Gruppe 2 Sirnach und Arbon spielen unentschieden Im Spiel zwischen Sirnach und Arbon hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3. 12.09.2021, 13.14 Uhr

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Sirnach in der 51. Minute.

Arbon war zwischenzeitlich mit 3:1 (40. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 38. Minute erzielte Marco Ciullo für Arbon die 2:1-Führung. Joel Haltinner erhöhte in der 40. Minute zur 3:1-Führung für Arbon. Der Anschlusstreffer für Sirnach zum 2:3 kam in der 45. Minute. Verantwortlich dafür war Silvano De Carvalho Teixeira. Lediglich sechs Minuten nach dem 2:3 traf Samir Dervic in der 51. Minute für Sirnach zum 3:3-Ausgleich.

Auch Sirnach war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (16. Minute).

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Arbon sah Damian Bont (93.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Arbon weitere vier gelbe Karten. Bei Sirnach erhielten Igor Kojic (58.) und Safet Etemi (65.) eine gelbe Karte.

Sirnach hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.5 Mal pro Partie.

In der Tabelle liegt Sirnach weiterhin auf Rang 4. Das Team hat sechs Punkte. Sirnach hat bisher einmal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sirnach auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Rapperswil-Jona 2. Zu diesem Spiel kommt es am 26. September (16.00 Uhr, Grünfeld, Jona).

In der Tabelle liegt Arbon weiterhin auf Rang 8. Das Team hat drei Punkte. Arbon hat bisher nur unentschieden gespielt, und zwar dreimal.

Auf Arbon wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das siebtplatzierte Team FC Schmerikon 1, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (20.30 Uhr, Stacherholz, Arbon).

Telegramm: FC Sirnach 1 - FC Arbon 05 1 3:3 (2:3) - Kett, Sirnach – Tore: 16. Silvano De Carvalho Teixeira 1:0. 20. Kevin Bärlocher 1:1. 38. Marco Ciullo 1:2. 40. Joel Haltinner 1:3. 45. Silvano De Carvalho Teixeira 2:3. 51. Samir Dervic 3:3. – Sirnach: Alessio Specchia, Thomas Braun, Igor Kojic, Florentin Bytyqi, Dalibor Velickovic, Samir Dervic, Marco Aurelio De Assuncao Soares, Safet Etemi, Dario Martic, Aldin Mujkanovic, Silvano De Carvalho Teixeira. – Arbon: Benjamin Wüst, Refet Nesimi, Damian Bont, Tobias Egger, Cédric Kriebel, Semir Todorovac, Dejan Peric, Joel Haltinner, Marco Ciullo, Kevin Bärlocher, Sandro Montinaro. – Verwarnungen: 49. Fatmir Saliji, 52. Damian Bont, 58. Igor Kojic, 65. Safet Etemi, 65. Dejan Peric, 85. Miran Saliji – Ausschluss: 93. Damian Bont.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 2: FC Sirnach 1 - FC Arbon 05 1 3:3, FC Wattwil Bunt 1929 1 - FC Romanshorn 1 2:0, FC Uzwil 2 - FC Steinach 1 1:1

Tabelle: 1. FC Rapperswil-Jona 2 4 Spiele/10 Punkte (17:9). 2. FC Uzwil 2 4/10 (8:2), 3. SC Bronschhofen 1 3/6 (5:2), 4. FC Sirnach 1 4/6 (10:9), 5. FC Bischofszell 1 3/4 (7:6), 6. FC Wattwil Bunt 1929 1 4/4 (7:10), 7. FC Schmerikon 1 2/3 (2:2), 8. FC Arbon 05 1 3/3 (8:8), 9. FC Romanshorn 1 3/3 (7:5), 10. FC Steinach 1 4/3 (6:9), 11. FC Henau 1 3/1 (3:14), 12. FC Linth 04 2 3/0 (3:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 13:11 Uhr.