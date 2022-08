3. Liga, Gruppe 4 Sirnach mit Sieg gegen Aadorf Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Sirnach zuhause gegen Aadorf 4:2. 28.08.2022, 19.36 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Gianluca Vizzo, der in der 2. Minute für Sirnach zum 1:0 traf. Der Ausgleich für Aadorf fiel in der 41. Minute, als Zef Nushi ins eigene Tor traf. Jelid Veliu schoss Sirnach in der 60. Minute zur 2:1-Führung.

Aadorf glich in der 66. Minute durch Mirco Meier aus. In der 75. Minute war es an Safet Etemi, Sirnach 3:2 in Führung zu bringen. Wiederum Safet Etemi erhöhte in der 89. Minute auf 4:2 für Sirnach.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Sirnach gab es vier gelbe Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Aadorf.

Sirnach reiht sich nach dem Spiel auf Rang 6 ein. Sirnach tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Bütschwil 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (17.00 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Nach dem zweiten Spiel steht Aadorf auf dem siebten Rang. Für Aadorf geht es daheim gegen FC Wängi 1 (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (1. September) (20.00 Uhr, Unterwiesen, Aadorf).

Telegramm: FC Sirnach 1 - SC Aadorf 1 4:2 (1:1) - Kett, Sirnach – Tore: 2. Gianluca Vizzo 1:0. 41. Eigentor (Zef Nushi) 1:1.60. Jelid Veliu 2:1. 66. Mirco Meier 2:2. 75. Safet Etemi 3:2. 89. Safet Etemi 4:2. – Sirnach: Josip Martic, Liridon Ajrizi, Petrit Bytyqi, Zef Nushi, Dalibor Velickovic, Thomas Braun, Ardit Aziri, Davor Rados, Gianluca Vizzo, Dario Martic, Jelid Veliu. – Aadorf: Federico Ognissanti, Tobias Fischbacher, Yanik Düring, Thomas Rhyner, Joel Braun, Aleandro Serafino, Josua Bühler, Mirco Meier, Joel Lüthy, Dennis Luginbühl, Pascal Frei. – Verwarnungen: 19. Mirco Meier, 23. Gianluca Vizzo, 25. Dennis Luginbühl, 31. Sandro Spalletta, 45. Thomas Braun, 58. Elias Moser, 83. Hans Meeryl Madio Moreno, 85. Michel Egli.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 19:33 Uhr.