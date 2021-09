2. Liga, Gruppe 2 Sirnach mit Auswärtserfolg bei Romanshorn Sirnach gewinnt am Samstag auswärts gegen Romanshorn 3:2. 05.09.2021, 20.49 Uhr

(chm)

Romanshorn ging zunächst in Führung, als Kai Länzlinger in der 10. Minute traf. Dann glich aber Silvano De Carvalho Teixeira (25.) für Sirnach aus. Silvano De Carvalho Teixeira in der 72. Minute und Aldin Mujkanovic in der 73. Minute brachten Sirnach sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Romanshorn noch auf 2:3 heran. Kai Länzlinger war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 94. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Sirnach sah Livio De Giosa (83.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Silvano De Carvalho Teixeira (5.), Helder Filipe De Matos Vieira (62.) und Alessio Specchia (95.). Bei Romanshorn erhielten Sarujan Pirabakaran (53.) und Albasan Sadiki (76.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle steht Sirnach nach dem dritten Spiel auf Rang 4 (fünf Punkte). Sirnach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Arbon 05 1. Die Partie findet am 11. September statt (16.30 Uhr, Kett, Sirnach).

Romanshorn steht mit drei Punkten auf Rang 7. Romanshorn spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Wattwil Bunt 1929 1. Das Spiel findet am 11. September statt (17.00 Uhr, Grüenau, Wattwil).

Telegramm: FC Romanshorn 1 - FC Sirnach 1 2:3 (1:1) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 10. Kai Länzlinger 1:0. 25. Silvano De Carvalho Teixeira 1:1. 72. Silvano De Carvalho Teixeira 1:2. 73. Aldin Mujkanovic 1:3. 94. Kai Länzlinger 2:3. – Romanshorn: Raphael Marolf, Joel Senn, Luca Friederich, Christian Lang, Sarujan Pirabakaran, Bahtjar Ajvazaj, Fisnik Idrizi, Ramon Klarer, Louie Joseph Greenaway, Kai Länzlinger, Manuel Keller. – Sirnach: Alessio Specchia, Livio De Giosa, Ruben Miguel Correia Simoes, Florentin Bytyqi, Dalibor Velickovic, Helder Filipe De Matos Vieira, Thomas Braun, Dario Martic, Aldin Mujkanovic, Safet Etemi, Silvano De Carvalho Teixeira. – Verwarnungen: 5. Silvano De Carvalho Teixeira, 53. Sarujan Pirabakaran, 62. Helder Filipe De Matos Vieira, 76. Albasan Sadiki, 95. Alessio Specchia – Ausschluss: 83. Livio De Giosa.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 2: FC Bischofszell 1 - FC Wattwil Bunt 1929 1 4:2, FC Romanshorn 1 - FC Sirnach 1 2:3

Tabelle: 1. FC Uzwil 2 3 Spiele/9 Punkte (7:1). 2. FC Rapperswil-Jona 2 3/7 (16:9), 3. SC Bronschhofen 1 3/6 (5:2), 4. FC Sirnach 1 3/5 (7:6), 5. FC Bischofszell 1 3/4 (7:6), 6. FC Schmerikon 1 1/3 (2:1), 7. FC Romanshorn 1 2/3 (7:3), 8. FC Arbon 05 1 2/2 (5:5), 9. FC Steinach 1 3/2 (5:8), 10. FC Wattwil Bunt 1929 1 3/1 (5:10), 11. FC Henau 1 3/1 (3:14), 12. FC Linth 04 2 3/0 (3:7).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 19:31 Uhr.