3. Liga, Gruppe 4 Sirnach gewinnt klar gegen Wängi Sirnach gewinnt am Sonntag zuhause gegen Wängi 4:1. 10.10.2022, 04.08 Uhr

Den Auftakt machte Samuel Keiser, der in der 25. Minute für Wängi zum 1:0 traf. Per Elfmeter glich Safet Etemi das Spiel in der 35. Minute für Sirnach wieder aus. Labinot Emini brachte Sirnach 2:1 in Führung (50. Minute).

Sirnach baute in der 68. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Labinot Emini. Sandro Spalletta schoss das 4:1 (92. Minute) für Sirnach und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es total neun Karten. Wängi kassierte sechs gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Sirnach für Jelid Veliu (23.), Gjef Uka (63.) und Josip Martic (79.).

In der Abwehr gehört Sirnach zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Defensive 14 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Sirnach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 8. Für Sirnach ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Sirnach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Münsterlingen 1 (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 15. Oktober statt (17.00 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Für Wängi hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 6. Nach zwei Siegen in Serie verliert Wängi erstmals wieder. Wängi verlor zudem erstmals zuhause.

Wängi spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Münchwilen 1 (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (17.00 Uhr, Waldegg, Münchwilen).

Telegramm: FC Sirnach 1 - FC Wängi 1 4:1 (1:1) - Kett, Sirnach – Tore: 25. Samuel Keiser 0:1. 35. Safet Etemi (Penalty) 1:1.50. Labinot Emini 2:1. 68. Labinot Emini 3:1. 92. Sandro Spalletta (Penalty) 4:1. – Sirnach: Josip Martic, Blend Saiti, Liridon Ajrizi, Dalibor Velickovic, Dario Martic, Petrit Bytyqi, Sandro Spalletta, Safet Etemi, Davor Rados, Labinot Emini, Jelid Veliu. – Waengi: Thierry Rusch, Dominic Holenstein, Brian Rast, Bobby Rast, Pascal Holenstein, Massimo Tedesco, Yanick Lanker, Samuel Keiser, Raffael Widmer, Simon Böhi, Björn Queetz. – Verwarnungen: 23. Jelid Veliu, 60. Rui Ganhao Paiva, 63. Gjef Uka, 67. Dominic Holenstein, 72. Yanick Lanker, 79. Josip Martic, 84. Rebar Mouhamed, 91. Thierry Rusch, 91. Benjamin Rast.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

