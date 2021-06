2. Liga, Gruppe 2 Sirnach bezwingt auswärts Uzwil – Aldin Mujkanovic mit Siegtor Sirnach behielt im Spiel gegen Uzwil am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 27.06.2021, 07.41 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Sirnach gelang Aldin Mujkanovic in der 48. Minute. In der 11. Minute hatte Safet Etemi Sirnach in Führung gebracht. Der Ausgleich für Uzwil fiel in der 24. Minute durch Dejan Misic.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Sirnach erhielten Silvano De Carvalho Teixeira (66.) und Simone Ciraci (88.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Uzwil erhielt: Irves Kucani (55.)

Sirnach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 4. Für Sirnach ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Sirnach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Für Uzwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 7. Uzwil hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Telegramm: FC Uzwil 2 - FC Sirnach 1 1:2 (1:1) - Rüti, Henau – Tore: 11. Safet Etemi 0:1. 24. Dejan Misic 1:1. 48. Aldin Mujkanovic 1:2. – Uzwil: Joshua Müller, Nemanja Nikolic, Dejan Misic, Timo Niedermann, Irves Kucani, Marko Kartelo, Kostadin Mitrov, Andreas Böfer, Caryl Lauchenauer, Velin Petrov, Ramon Imper. – Sirnach: Alessio Specchia, Emanuel Pjetri, Dalibor Velickovic, Florentin Bytyqi, Livio De Giosa, Nderim Misimi, Dario Martic, Safet Etemi, Marco Aurelio De Assuncao Soares, Aldin Mujkanovic, Silvano De Carvalho Teixeira. – Verwarnungen: 55. Irves Kucani, 66. Silvano De Carvalho Teixeira, 88. Simone Ciraci.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 2: FC Eschenbach 1 - FC Schmerikon 1 2:1, FC Wängi 1 - FC Wattwil Bunt 1929 1 1:2, FC Frauenfeld 1 - FC Abtwil-Engelburg 1 3:4, FC Uzwil 2 - FC Sirnach 1 1:2, FC Rapperswil-Jona 1928 AG 2 - FC Linth 04 2 3:1, SC Bronschhofen 1 - FC Winkeln SG 1 5:2

Tabelle: 1. FC Frauenfeld 1 11 Spiele/22 Punkte (25:16). 2. FC Abtwil-Engelburg 1 11/21 (22:14), 3. FC Rapperswil-Jona 1928 AG 2 11/19 (27:11), 4. FC Sirnach 1 11/18 (25:23), 5. SC Bronschhofen 1 11/17 (21:15), 6. FC Winkeln SG 1 11/14 (21:25), 7. FC Uzwil 2 11/14 (18:22), 8. FC Schmerikon 1 11/13 (15:13), 9. FC Linth 04 2 11/13 (24:30), 10. FC Wattwil Bunt 1929 1 11/13 (14:23), 11. FC Eschenbach 1 11/11 (18:24), 12. FC Wängi 1 11/8 (18:32).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.06.2021 01:15 Uhr.