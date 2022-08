3. Liga, Gruppe 4 Simon Böhi rettet Wängi im Auftaktspiel einen Punkt gegen Zuzwil Zuzwil und Wängi teilen sich die Punkte zum Saisonauftakt. Das Spiel geht 2:2 aus. 21.08.2022, 11.29 Uhr

(chm)

Zweimal ging Zuzwil in Führung. Doch Wängi schaffte jeweils den Ausgleich.

Das erste Tor der Partie erzielte Raphael Oswald für Zuzwil. In der 58. Minute traf er zum 1:0. Zum Ausgleich für Wängi traf Fabian Widmer in der 70. Minute. Philip Jud schoss Zuzwil in der 72. Minute zur 2:1-Führung. Kurz vor Schluss, in der 93. Minute, traf Simon Böhi für Wängi zum 2:2-Ausgleich.

Bei Wängi erhielten Pascal Holenstein (10.), Dominic Holenstein (19.) und Gianluca Tedesco (66.) eine gelbe Karte. Bei Zuzwil erhielten Remo Krucker (36.) und Philip Jud (37.) eine gelbe Karte.

Zuzwil liegt nach Spiel 1 auf Rang 6. Im nächsten Spiel kriegt es Zuzwil in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Münsterlingen 1. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (17.00 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Nach dem ersten Spiel steht Wängi auf dem zehnten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Wängi zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Kirchberg 1. Diese Begegnung findet am 28. August statt (14.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

Telegramm: FC Zuzwil 1 - FC Wängi 1 2:2 (0:0) - Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil – Tore: 58. Raphael Oswald 1:0. 70. Fabian Widmer 1:1. 72. Philip Jud 2:1. 93. Simon Böhi 2:2. – Zuzwil: Michael Gähwiler, Daniele Di Gaetano, Tim Benz, Philip Jud, Daniel Hitz, Raphael Oswald, Dorjan Lekaj, Daniel Kuhn, Kimi Brunner, Patrick Gähwiler, Remo Krucker. – Waengi: Thierry Rusch, Dominic Holenstein, Fabian Widmer, Bobby Rast, Simon Böhi, Pascal Holenstein, Yanick Lanker, Samuel Keiser, Cristian De Rosa, Björn Queetz, Gianluca Tedesco. – Verwarnungen: 10. Pascal Holenstein, 19. Dominic Holenstein, 36. Remo Krucker, 37. Philip Jud, 66. Gianluca Tedesco.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 11:25 Uhr.