4. Liga, Gruppe 2 Sieg und erste Punkte für Ruggell gegen Trübbach – Siegtreffer in 82. Minute Sieg für Ruggell: Gegen Trübbach gewinnt das Team am Freitag zuhause 2:0. 27.08.2022, 00.51 Uhr

Ruggell lag ab der 75. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Jesse Schmitt (18. Minute) und Can Muhammed Bolat getroffen hatten. In der 82. Minute schoss Trübbach (Marc Büchel) noch den Anschlusstreffer zum 2:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Ruggell erhielt: Thomas Walch (85.) keine einzige Karte erhielt Trübbach.

Nach dem zweiten Spiel steht Ruggell auf dem fünften Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Ruggell in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Gams 1. Das Spiel findet am 3. September statt (16.00 Uhr, Pilgerbrunnen, Gams).

Trübbach reiht sich nach dem Spiel auf Rang 10 ein. Trübbach trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Sevelen 1 (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 1. September statt (20.00 Uhr, Gufalons, Trübbach).

Telegramm: FC Ruggell 2 - FC Trübbach 1 2:1 (1:0) - Freizeitpark Widau, Ruggell – Tore: 18. Jesse Schmitt 1:0. 75. Can Muhammed Bolat 1:0. 82. Marc Büchel 2:0. – Ruggell: Dominik Hasler, Guilherme Both Angst, Marc Büchel, Justus Weibel, Luca Miggiano, Michael Walch, Dennis Öhry, Jan Geiger, Dominik Lampert, Jesse Schmitt, Laurin Blumenthal. – Trübbach: Bajram Murseli, Eyyüb Örgen, Manuel Benz, Flamur Salihu, Fabio Neuhaus, Ramadan Kryezi, Hamdi Nurce, Emirhan Acikgöz, Can Muhammed Bolat, Rilind Memaj, Emir Keskin. – Verwarnungen: 60. Fabio Neuhaus, 85. Thomas Walch.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

