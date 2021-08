Frauen 2. Liga Sieg und erste Punkte für Bütschwil gegen Triesen Bütschwil siegt auswärts 4:1 gegen Triesen im zweiten Spiel der Saison. 31.08.2021, 23.41 Uhr

Jasmin Ackermann eröffnete in der 22. Minute das Skore, als sie für Triesen das 1:0 markierte. In der 57. Minute traf Maurine Gübeli für Bütschwil zum 1:1-Ausgleich. Nicole Scherrer erzielte in der 85. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Bütschwil.

Erneut Nicole Scherrer traf in der 87. Minute auch zum 3:1 für Bütschwil. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Melanie Thalmann in der 91. Minute, als sie für Bütschwil zum 4:1 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nach dem zweiten Spiel steht Bütschwil mit drei Punkten auf dem vierten Rang. Bütschwil trifft im nächsten Spiel zuhause auf das stark gestartete Team FC Widnau 1. Die Partie findet am Sonntag (5. September) statt (15.00 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Nach dem zweiten Spiel steht Triesen mit drei Punkten auf dem fünften Rang. Triesen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Ems 1 Grp. Diese Begegnung findet am Sonntag (5. September) statt (17.00 Uhr, EMS).

Telegramm: FC Triesen 1 Grp. - FC Bütschwil 1 Grp. 1:4 (1:0) - Blumenau, Triesen – Tore: 22. Jasmin Ackermann 1:0. 57. Maurine Gübeli 1:1. 85. Nicole Scherrer 1:2. 87. Nicole Scherrer 1:3. 91. Melanie Thalmann 1:4. – Triesen: Ana Maria Lopez Correa, Jasmin Ackermann, Seraina Aggeler, Elena Lohner, Tanja Sprecher, Jana Tipura, Lena Ott, Ladina Good, Lynn Engeler, Nadine Gartmann, Ajlina Bajrektarevic. – Buetschwil: Bernadette Hangartner, Samira Heeb, Valerie Kern, Anuschka Salzmann, Meret Bolt, Diana Brändle, Sévérine Münger, Maurine Gübeli, Eliane Werder, Fabienne Brändle, Alexandra Brändle. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. FC Ebnat-Kappel 1 2 Spiele/6 Punkte (7:3). 2. FC Widnau 1 2/4 (9:3), 3. FC Uzwil 1 1/3 (3:0), 4. FC Bütschwil 1 Grp. 2/3 (6:4), 5. FC Triesen 1 Grp. 2/3 (4:6), 6. FC Romanshorn 1 1/1 (0:0), 7. FC Rapperswil-Jona 2 1/1 (0:0), 8. FC Au-Berneck 05 1 2/1 (4:5), 9. FC Thusis - Cazis 1 0/0 (0:0), 10. FC Ems 1 Grp. 1/0 (1:4), 11. FC Linth-Schwanden 1 Grp. 2/0 (1:10).

