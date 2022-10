4. Liga, Gruppe 3 Sieg für Vaduz nach drei Niederlagen – Igor Manojlovic als Matchwinner Heiden lag gegen Vaduz deutlich vorne, nämlich 2:0 (27. Minute) - und verlor dennoch. Vaduz feiert einen 3:2-Heimsieg. 07.10.2022, 23.30 Uhr

Vaduz geriet in der Partie zunächst mit zwei Toren in Rückstand: Aaron Sumaj eröffnete in der 19. Minute das Skore, als er für Heiden das 1:0 markierte. In der 27. Minute baute Andreas Müller den Vorsprung für Heiden auf zwei Tore aus (2:0).

Die Wende gelang Vaduz ab der 46. Minute, als Kevin Piecha zum 1:2 traf. Es folgte in der 50. Minute der Ausgleichstreffer durch Oliver Klaus, ehe Igor Manojlovic in der 63. Minute der Siegtreffer gelang.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Heiden erhielten Aaron Sumaj (19.) und Andreas Müller (34.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Vaduz, nämlich für Stefano Frick (55.).

Dass Vaduz viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen sieben Spielen hat Vaduz durchschnittlich 3 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Heiden ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Mit dem Sieg rückt Vaduz um einen Platz nach vorne. Zehn Punkte bedeuten Rang 5. Vaduz hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Vaduz wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Rebstein 2a, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 21. Oktober statt (20.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Für Heiden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 9. Für Heiden war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Heiden geht es in einem Heimspiel gegen FC Altstätten 2a (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 13. Oktober statt (20.15 Uhr, Gerbe, Heiden).

Telegramm: FC Vaduz 1 - FC Heiden 1 3:2 (0:2) - Stadion Rheinpark, Vaduz – Tore: 19. Aaron Sumaj 0:1. 27. Andreas Müller 0:2. 46. Kevin Piecha 1:2. 50. Oliver Klaus 2:2. 63. Igor Manojlovic 3:2. – Vaduz: Diogo Afonso Cordeiro, Gabriel Meier, Sandro Konrad, Valentin Goop, Stefano Frick, Vincenzo Vaccaro, Kevin Piecha, Lukas Neunteufel, Amine El Hajjam, Igor Manojlovic, Oliver Klaus. – Heiden: Daniel Drexel, Angelo Sturzenegger, Loris Ulmann, Ramon Braunwalder, Zinedin Krizevac, Viktor Kovacevic, Genc Dautaj, Batuhan Demirel, Adrian Hafliger, Andreas Müller, Aaron Sumaj. – Verwarnungen: 19. Aaron Sumaj, 34. Andreas Müller, 55. Stefano Frick.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.10.2022 23:27 Uhr.

