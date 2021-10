Frauen 2. Liga Sieg für Triesen im Showdown gegen Thusis-Cazis – Jasmin Ackermann mit Siegtor Triesen setzt seine Siegesserie auch gegen Thusis-Cazis fort. Das 2:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie. 03.10.2021, 05.21 Uhr

(chm)

Triesen geriet zunächst in Rückstand, als Laura Pinto Martins in der 18. Minute die zwischenzeitliche Führung für Thusis-Cazis gelang. In der 26. Minute glich Triesen jedoch aus und ging in der 78. Minute in Führung. Torschützin war beide Male Jasmin Ackermann.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Lara Uebersax von Triesen erhielt in der 57. Minute die gelbe Karte.

Triesen rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Nach sechs Spielen hat das Team 15 Punkte. Das Team rückt damit einen Platz vor. Triesen hat bisher fünfmal gewonnen und einmal verloren.

Triesen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Ebnat-Kappel 1 (Platz 5). Das Spiel findet am 10. Oktober statt (11.00 Uhr, Untersand, Ebnat).

Thusis-Cazis ist nach der Niederlage nicht mehr Leader. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 2. Thusis-Cazis hat bisher viermal gewonnen und einmal verloren.

Thusis-Cazis bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Widnau 1. Diese Begegnung findet am 10. Oktober statt (13.00 Uhr, St. Martin, Cazis).

Telegramm: FC Triesen 1 Grp. - FC Thusis - Cazis 1 2:1 (1:1) - Blumenau, Triesen – Tore: 18. Laura Pinto Martins 0:1. 26. Jasmin Ackermann 1:1. 78. Jasmin Ackermann 2:1. – Triesen: Lena Ott, Annika Vils, Jana Tipura, Elena Lohner, Tanja Sprecher, Nadine Gartmann, Leoni Vogt, Ana Maria Lopez Correa, Lara Uebersax, Seraina Aggeler, Jasmin Ackermann. – ThusisCazis: Monika Feltscher, Celina Müller, Sina Casanova, Selina Benz, Melina Baumberger, Natalie Schumacher, Annaleah Kressig, Andrea Sanchez Murcia, Sarina Jenny, Melanie Schneller, Laura Pinto Martins. – Verwarnungen: 57. Lara Uebersax.

Tabelle: 1. FC Triesen 1 Grp. 6 Spiele/15 Punkte (12:9). 2. FC Thusis - Cazis 1 5/12 (11:3), 3. FC Widnau 1 5/10 (17:7), 4. FC Uzwil 1 4/9 (9:6), 5. FC Ebnat-Kappel 1 5/7 (11:11), 6. FC Romanshorn 1 5/7 (8:9), 7. FC Bütschwil 1 Grp. 5/6 (13:9), 8. FC Au-Berneck 05 1 4/4 (10:8), 9. FC Ems 1 Grp. 5/3 (6:15), 10. FC Rapperswil-Jona 2 4/2 (2:5), 11. FC Linth-Schwanden 1 Grp. 4/0 (3:20).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 2. Liga finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 05:19 Uhr.